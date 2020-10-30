金正恩「前女友」玄松月取代金與正與李雪主？專家分析此乃常態

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北韓領導人金正恩身旁有3名女性備受外界關注，分別是妹妹金與正、夫人李雪主和前情人玄松月。英媒近日根據官媒報導研判，金與正的部分工作可能已被轉給玄松月。

玄松月被喻為是「朝鮮鄧麗君」：

《泰晤士報》報道，李雪主最後一次公開露面是在新年，外界早已盛傳原因是懷孕。金正恩10月出巡時，常見到玄松月隨行。在勞動黨建黨75周年閱兵儀式中，也是玄松月引導貴賓入席和取走金正恩手上的花束。據指金正恩發表演說時，玄松月就站在身後。

之前擔綱此一職務的金與正當時坐在次要官員之間，和金正恩有着幾公尺的距離。在整整3個小時的典禮期間，官媒就只拍到她一次。

韓聯社記者王宣澤（Wang Son-taek，音譯）分析稱，從好的理論來講，這代表金正恩長大，變得比以前更加獨立，金與正現在則獲得哥哥強力支持，踏上打造自己領導力的道路。從壞的方面來講，可能是金正恩過去在情感上相當仰賴妹妹，現在對她感到失望，無疑意味着金氏家族內部的心理壓力。

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金與正6月曾對韓國語帶威脅，更下令炸毀開城的兩韓聯絡辦公室，7月後卻突然銷聲匿跡，直到10月初才又「復出」，引發諸多揣測。

以首爾為基地、專門研究朝鮮的英國研究員沃德（Peter Ward）則指出，「攪動」（Churn）是金正恩治下的一個政治程序，「人們被提升到受矚目，然後莫名其妙消失或變得沒那麼受矚目，接着又再度復出。」他認為，李雪主、金與正和玄松月可能在沒有明顯重要理由的情況下，分別經歷此一程序的不同階段，她們看來不會很快遇到非常嚴重的麻煩。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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