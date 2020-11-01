美國大選2020｜這裏64年都投中真命天子　美版章魚哥民調結果出爐

美國大選2020在11月3日舉行，全國上下選舉氣氛已相當濃厚，而印第安納州維哥縣（Vigo County）選民或會比其他地方的人更緊張。這是因為自1956年起，那裏的選民在每屆大選都選中真正入主白宮的人，其預測能力之強，可跟日本的「章魚哥」可一較高下。

位於美國麻省的埃默森學院（Emerson College）公布在10月29日至31日進行的民意調查結果，美國2位總統選候人：現任總統特朗普（Donald Trump）及與民主黨候選人拜登（Joe Biden）在維哥縣支持度打成平手。

特朗普和拜登在這個縣的支持度都是48%，餘下3%選民是支持其他候選人。是次調查中，縣內500位選民受訪。

這縣沒受訪選民稱自己未決定投票意向。

美國麻省埃默森學院公布10月29日至31日進行的民意調查結果，在大選選情「風向標」之一的維哥縣，美國總統特朗普及美國民主黨總統候選人拜登勢均力敵。（埃默森學院網站截圖）

人口約為10.7萬的維哥縣自1956年開始，連續16次大選投票結果皆與最後結果相符，被外界視為重要的選舉指標之一。曾有學者稱原因是當地居民的人口組成條件很平均，儼如美國社會縮影。

特朗普2016年在維哥縣以14%的得票率勝出。2020年他在這個縣的支持度為49%。

維哥縣自1888年至現代歷屆美國大選，只有2屆「失準」，分別是在1952與1905年。