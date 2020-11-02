【新冠肺炎】英媒：威廉王子曾感染新冠病毒　一度呼吸困難

英國傳媒11月1日報道，38歲的英國威廉王子（Prince William）4月曾確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），且病情嚴重一度呼吸困難，但為了不引發大眾恐慌而未有對外公布。肯辛頓宮未有回應報道。

英國《太陽報》1日報道，威廉王子在父親王儲查理斯（Prince Charles）確診之後不久，也在4月確診。報道引述消息人士稱，威廉王子被病毒重擊，完全病倒，「他一度呼吸困難，周遭所有人都很驚慌。經過醫療人員診治與檢測後，（威廉）對新冠病毒呈陽性。這挺令人驚訝，因為他體格健壯也很健康。威廉王子決定一切業務都要照常運作。他決心要履行職責。」

消息人士又指，威廉王子認為當時對英國而言有更重要的事情必須進行。「但他從自身經驗得知，每個人都有可能感染這恐怖的疾病，以及民眾必須認真看待第二次封城的必要性。」

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威廉王子接受王室醫生診治後，遵守政府規定，在諾福克郡（Norfolk）郊區住所安梅爾大宅（Anmer Hall）隔離。

克拉倫斯宮（Clarence House）3月底公布71歲的王儲查理斯確診感染新冠肺炎，但身體狀況大致良好。他72歲的妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, The Duchess of Cornwall）則沒感染。查理斯是首位感染新冠肺炎的王室成員，自此之後王室就沒傳出確診病例。

但由於55歲的英國首相約翰遜（Boris Johnson）在查理斯王子確診後數天確診，且病況危急，一度入住深初治療病房。威廉王子考慮到若公布首相、王室第一、第二順位繼承人相繼感染新冠肺炎，或對公眾造成恐慌，因此未對外公布病情。

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不過報道指出，病重的威廉王子4月進行了14次與王室公務有關的電話和視像通話，期間曾致電醫護人員致意。