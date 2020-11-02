新加坡被遺忘「王室後裔」飛入尋常百姓家　揸的士當清潔工人

新加坡19世紀曾有蘇丹和王室，惟這些被大多數人遺忘的王族後裔，如今已「飛入尋常百姓家」。他們當中有的成為的士司機，有的是打工仔。路透社10月27日報道，51歲的沙瓦勒（Shawal）是新加坡第一任蘇丹胡先（Sultan Hussein Shah）的後裔，如今還冠有「東姑」（Tengku）王族頭銜。不過他的生活已非我們想像中的富貴模樣。

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在馬來語中，「東姑」意思是王子或公主。他們都是與蘇丹有關的人。

沙瓦勒現在還會時常到訪位於甘榜格南的馬來傳統文化館（Malay Heritage Centre），這是他當年住過的王宮。他也常到訪附近的清真寺和墓地。

他的生活雖受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，收入減少，自己又擔心工作不保，但自稱還是會花時間保留蘇丹文化，穿上傳統王室服裝以及參加慶祝活動。

新加坡第一任蘇丹胡先的後裔沙瓦勒，持有一張1999年拍下的照片。他與家人在留在甘榜格南王宮最後一段時間內，曾一起吃飯並拍照。（Reuters）

沙瓦勒覺得，把王室銜頭傳給下一代會增加他們的負擔，所以在女兒出生時，就沒把王族頭銜傳下去。

路透社10月27日在報道指出，新加坡蘇丹有79名後裔，其中14人在英國殖民時期住在甘榜格南王宮（Istana Kampong Gelam）。作英國殖民時期協議的一部分，政府會向這批王族後裔付錢。不過，這些合法受益人名稱沒對外公開，故此外界難以核實他們自稱是王室成員的說法。

沙瓦勒向路透社展示政府的信件，證明自己是這個款項的合法受益人。

圖為新加坡「東姑」沙瓦勒8月7日帶記者重訪他的舊居——甘榜格南王宮。它現在已是馬來傳統文化館。（Reuters）

「我們不是一個王朝」

從沙瓦勒的說話看來，他想傳承王室文化的「有心人」，不過有王室成員身份的人，過的卻不是貴冑的生活，或會感覺尷尬。有些王室後裔就警告說，自己心底裏「活在過去」，以及太為現實所苦者，都不是好事。

現年67歲、同是王室後裔的「東姑」英陀羅（Indra）說：「我們不是一個王朝。你是不是王室後裔並不重要。」英陀羅從事顧問的工作，孩提時期在王宮中度過。

現年40歲的新加坡「東姑」阿贊9月22日與媽媽一同回看舊時的家庭照。（Reuters）

他認為，「至關重要的是，您必須以個人才能賺取生計，而不是基於祖先地位而因此享有地位。」

英陀羅的40歲兒子東姑阿贊（Tengku Azan）育有兩名女兒。她們是新加坡最年輕的王室後裔。

阿贊認為，後一代不會對蘇丹歷史很有興趣，過去的歷史也不會被珍惜。

在新加坡擁有「東姑」銜頭的法扎爾（右）現時擔任清潔工人，曾被人戲稱是倒垃圾的王子。（Reuters）

「倒垃圾的王子」

另一名「東姑」法扎爾（Tengku Faizal）是在1999年搬離王宮，現年43歲的他在一間公寓擔任清潔工人，還曾被戲稱是倒垃圾的王子。

法扎爾現時以駕駛的士維生，因此必須領取救濟金，應付養育女兒的開銷，他的妻子也在麥當勞從事兼職工作。

法扎爾說：「我們不聰明，我們不富裕……我們只有頭銜而已。」

新加坡的布蒂里公主在王室成員身份獲確認之外，也在過着普通人的生活。圖為她10月13日在辦公室跟一名同事說話。（Reuters）

另一位王室後人布蒂里公主（Princess Puteri）最近也拿回她的頭銜，但她發現要解釋這個頭銜一件困難的事，因這個國家已差不多全然遺忘新加坡這一段歷史。

布蒂里公主稱：「我有點難過，因我必須解釋我是誰，不像他人看到（英國）哈里王子，就立刻知道他是王子。」