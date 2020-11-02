美國大選2020｜奧巴馬化身工作人員打電話拉票　選民驚喜不已

2020年美國大選投票日為11月3日，前總統奧巴馬（Barack Obama）10月31日在Twitter上發布影片，為民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）打電話遊說選民，呼籲選民、其親友和朋友們投票，並支持拜登。

You could be the difference between someone making it out to the polls or staying home. And many states could be decided by a handful of votes. Join me and make some calls for Joe in the last few days of this election: https://t.co/FZknijCx0E pic.twitter.com/XGUnAArRXW — Barack Obama (@BarackObama) October 31, 2020

奧巴馬在片中進行電話遊說（Phone Bank）工作。「化身」選舉工程工人員的奧巴馬表現相當稱職，稱如選民不清楚票站地址，他可提供。電話另一端的選民聽到奧巴馬的名字表現得十分驚喜，更開心而誇張地說自己快將恐慌發作（Panic attack）。她稱一定會在投票日支持拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris），亦會呼籲家人和朋友投票。

推文內文中寫道：「您可令某人出外投票或是留在家中。很多州份的選舉結果或由少量的選票決定。請和我一起，在選舉的最後數天為拜登致電親友（呼籲他們投票）。」

奧巴馬31日與拜登一起在密歇根州的弗林特（Flint）及底特律（Detroit）拉票。奧巴馬期間批評現任美國總統特朗普（Donald Trump）輕忽看待新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及其總統之職。