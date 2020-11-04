美國大選｜拜登親戚也幫特朗普？　遠房堂弟：拜登太老了

美國2020總統大選中特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）陣營無不卯足全力，進行最後衝刺。其中民主黨候選人拜登其實是英國與愛爾蘭移民的後裔，如今英國《泰晤士報》找到拜登位於英國的遠方堂弟，詢問對方對於此次美國大選的想法，沒想到堂弟本人卻直言，自己根本不知道拜登是他的親戚，但他覺得77歲的拜登的確太老了，不適合當總統。

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根據英國《泰晤士報》報道，拜登的曾曾曾祖父威廉（William Biden）出生於英國劍橋，但後來移民美國，隨後便在美落地生根，拜登家族就這樣一路傳承五代，拜登本人則在1942年出生於賓州。而拜登的曾曾曾祖父威廉有一名弟弟名為詹姆士（James Biden），詹姆士則是一直留在英國。

《泰晤士報》追尋到一名詹姆士的後孫，也就是拜登的遠房堂弟拉爾夫（Ralph Biden）。據了解， 74歲拉爾夫原為一名平面設計師，但目前已經退休。拉爾夫則說，在記者找上他之前，他都不知道原來自己跟拜登有血緣關係。然而在被問到有關拜登參選的想法時，這位遠房堂弟倒是很老實。

拉爾夫說，「老實說，拜登太老了，他不適合擔任總統。不過邱吉爾在二戰後，也是以差不多的年紀當上首相，而且的確做得不錯，所以誰知道呢？」他補充道，如果拜登真的當選，那將會面臨一個極其分裂的國家。拉爾夫說，「這是一個壓力非常大的工作。」

拉爾夫也打趣地表示，其實早在拜登當選副總統時，他就曾向朋友開玩笑地說，自己是他的遠房親戚，怎知原來兩人真的有「親戚關係」。

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