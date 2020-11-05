美國大選2020｜特朗普倘再連任　可為伊萬卡當總統「鋪路」？

美國大選2020尚有5個關鍵州未公布選舉結果，雖說民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的選舉人票領先，現時說現任總統特朗普（Donald Trump）會否無法連任仍是言之尚早。今屆選民投票所選擇的，除了美國的未來，更是「特朗普王朝」能否存續，甚至關乎他的長女伊萬卡（Ivanka Trump）的「仕途」。

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讓我們盤點一下特朗普的家族成員在過去4年至近期的「履歷」。在政治方面「零經驗」的伊萬卡及其丈夫庫什納（Jared Kushner）放棄紐約的上流生活，擔任無薪白宮高級顧問。總統的長子小特朗普（Donald Trump Jr. ）穿州過省為父親助選，而他的女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）離開霍士新聞加入競選團隊，成為全職的「特朗普啦啦隊員」、競選人員及募款人員，也令人猜想他及她是否也想在政界有一番作為。特朗普次子埃里克（Eric Trump）的夫人拉臘（Lara Trump）也是經常亮相的發言人，有輿論認為她或有日會競選公職。

點票已進入後段之際，外界可回看大選年，看得到競選團隊在向選民推銷的，不僅是值得多一個任期的特朗普，更是他們自己。如果特朗普真的勝出，將確立特朗普一家在美國社會的地位，他們會繼續在華府及共和黨向上爬，或者真的會參加競選。

圖為美國總統特朗普長子小特朗普10月26日在密歇根州出席美國大選2020的宣傳活動。（AP）

在特朗普家族中，只有伊萬卡及庫什納真的從事華府的工作，他們通過「轉換跑道」以獲得的，包括與全球多國領袖或高層、科企創辦人、金融家及社運人士的人脈。對於他們夫妻倆來說，無論特朗普是否再連任，他們都不太可能重過以前的生活。他們或將利用自己這數年來建立的人脈以及已取得的資訊，在國際空間獲得更多新機會。

從伊萬卡2018年亮相韓國平昌冬奧，2019年以身以白宮高級顧問的身份獲時任日本首相安倍晉三邀請參加國際女性會議開始、2019年的二十國集團峰會等，大家對她的認識愈來愈多。有些場合她予人感覺還好，有些卻顯得有點突兀。而無論人們如何，無論您喜不喜歡她，4年之間伊萬卡在國際舞台已有小小一席之地。

圖為2020年10月27日，美國白宮高級顧問伊萬卡到邁阿密拉票。（美聯社）

有才有貌有能力？

那麼伊萬卡要更上一層樓嗎？她在政治上是否有野心？很難就這樣以「是」或「不是」去直接說明，不過我們還是可從一些事情上看到一點端倪。特朗普的前競選副經理蓋茨（Rick Gates）曾在著書時指出，伊萬卡在特朗普參選前曾拒絕當父親的副手，但當時推卻不等於以後也不想。她最近宣布自己是毫無疑問地反墮胎的人，一改她在這個議題上、於特朗普圈子內相對溫和的形象。如此明確表達自己的立場，引起外界注意。

伊萬卡除了展示自己在一些議題上有想法的一面，亦進一步證明自己做生意以外的能力。特朗普進競選期間，伊萬卡打破了美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的一天籌款紀錄。奧巴馬在2014年的競選活動中一天籌集創紀錄的380萬美元，而伊萬卡9月在德州奧斯丁舉行一次活動中一天籌集了450萬美元。但她是不是如其父所說，有條件成為全球最有權力的女人？

特朗普及前妻伊萬娜（Ivana Trump）都說過其女伊萬卡將來絕對能成為美國首名女性總統。正在準備美國大選2020的特朗普也說過，比起民主黨總統候選人拜登的拍檔、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris），伊萬卡更適合擔任美國首名女總統。但事實上，伊萬卡要成為總統，仍是件路遠迢迢的事。

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參選總統有何條件？

根據美國憲法，成為總統僅有3個條件，年滿35歲、在美國居住至少14年，以及一出生就是美國公民。雖然沒有明文規定選總統需要有何經歷，但在歷屆的總統選舉當中，大多數參選人都有一定的政治背景及曾當選公職人員，如市長、州長、參議員、眾議員或副總統。倘若他們在擔任這些職位時功德完滿，便能受到關注並開始為自己建立聲望。

特朗普8月28日晚在新罕布什爾州（New Hampshire）出席競選集會時稱賀錦麗沒有能力，不足以成為美國史上第一名女總統，反而力撐伊萬卡，認為她更適合這個角色。

↓韓國2018年舉行平昌冬季奧運會，是伊萬卡初踏國際舞台的「作品」之一。外貌姣好的她一亮相，即成為這個國際賽事的一道風景：

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賀錦麗做總統？

賀錦麗大學畢業後投身法律界。她1990年起在加州阿拉米達縣（Alameda）擔任副地區檢察官，1998年轉至同州份的三藩市工作，2011年至2016年擔任加州檢察總長。她2016年成功選上參議員，2019年初宣布參戰總統選舉，之後又退出選舉。拜登8月11日宣布她為自己的競選拍檔。

美國商業內幕網站（Business Insider）8月29日報道，倘若現年77歲的拜登在2020年大選當選成為美國總統，他只會擔任一個任期，那麼作為其副手的賀錦麗2024年就很有可能參選總統。外界相信，拜登選擇賀錦麗為副手的原因之一，就是賀錦麗年輕且有能力，也曾有成為總統的決心，如果她要接替拜登，相信會比較順利。

惟特朗普卻不以為然，直指賀錦麗無能，並指着舞台附近正在歡呼的支持者說：「他們全都在說『我們想要伊萬卡』，我不怪他們。」

↓伊萬卡2018年以美國總統特朗普代表的身份，出席美國駐以色列大使館搬至耶路撒冷的開幕儀式。她所到之處，都是媒體記者鏡頭的焦點。

希拉里白宮之路

前第一夫人希拉里（Hillary Clinton）則與特朗普的看法不同。她2018年3月13日接受荷蘭電視（Dutch TV）訪問，期間聽完主持人說伊萬卡看似想成為美國首名女總統後，她回答道：「那不會發生」，「我們不想任何欠缺經驗的特朗普家族成員主理白宮」。

希拉里2016年成為美國歷史上第一名代表主要黨派參選總統的女性候選人，作為最接近總統職位的女性，她的從政經歷也許可以作為伊萬卡前往白宮之路的參考模板。而相比之下，伊萬卡的從政經驗尚淺。

2016年的美國大選中，希拉里（右）雖贏得了全國普選票的大多數，但卻在選舉人票上以較大票差敗給特朗普。（Getty）

希拉里的父親是共和黨的忠實「粉絲」。受父親影響，希拉里早期亦是共和黨的支持者。她在求學時期已積極參與學生間的政治活動，曾擔任青年共和黨人俱樂部（Young Republicans Club）主席，之後在1968年才宣稱自己為民主黨人。

她1993年至2001年是美國第一夫人，2001年當選參議員，成為第一名獲得公職的第一夫人。她2007年初宣布計劃參選總統，但不敵前總統奧巴馬。希拉里2009年至2013年在奧巴馬政府擔任國務卿，之後2016年再代表民主黨參選總統。雖然她輸給特朗普，但這是美國建國以來，兩大主要政黨首次提名女性成為總統候選人。

其他參考對象

除了希拉里之外，前常駐聯合國代表蘇珊賴斯（Susan Rice）和黑利（Nikki Haley）亦可作為另一個參考對象。2020年總統大選的民主黨初選候選人蘇珊賴斯在1993年擔任國家安全會議成員，1997年當上非洲事務助理國務卿，2009年1月至2013年7月成為常駐聯合國代表，之後還擔任國家安全顧問。黑利2017年1月至2018年12月擔任常駐聯合國代表，她2018年辭職引發人們猜測她將在2024年參選總統。