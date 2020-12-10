現實版Elsa與Anna？穿ZARA的西班牙「貼地公主」姊妹花

西班牙王室的兩位小公主長大了，她們是新一代王室成員中的時尚icon。「帶貨」了不少人人買得起的快時尚品牌。

要說「高顏值的王室家庭」，西班牙王室絕對排得上號。十多年前，Letizia王后和時任法國第一夫人卡拉布魯尼會晤時的一張背影合照就曾經刷屏各個時尚網站。如今，王后和Felipe國王的身旁又多了兩個美麗的小天使——Princess Leonor和Princess Sofia。一家四口集體出行，簡直是爸媽相愛姐妹乖，幸福家庭好典範。

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姐姐Princess Leonor今年15 歲，是如今西班牙王室的第一順位繼承人，也是全歐洲年紀最小的王室繼承人，極有可能成為未來的女王。妹妹Princess Sofia比Princess Leonor小兩歲，相比於姐姐肩負的使命，她的人生或將在成年後擁有更多的選擇。許多人都說，火遍全球的動畫片《魔雪奇緣》（Frozen）中的兩姐妹，就是以她們為原型塑造的。正在發育期的兩位公主，身高都已經快要趕上媽媽，Sofia的個頭竄得尤其快，甚至已經超過了姐姐。

尤其值得一提的是，公主們的好衣品最近受到時尚界熱捧，尤其是連衣裙，一些穿過的單品經常在她們亮相後就脫銷。雖然出身於王室，但品位絕佳的Letizia王后並沒有給女兒們件件都穿貴價大牌。而更多穿的是像ZARA、Massimo Dutti、Mango這樣人人買得起的快時尚品牌。大家看到公主們的示範，才發現平價品牌也能穿出妥妥的公主範兒。

莊重大方的連衣裙，各種場合都能應對

連衣裙幾乎是各國王室女性成員的出行標配，兩位公主也不例外她們的連衣裙選擇，不過分暴露，也有時裝感，對於普通人來說非常有借鑒意義。

今年王室成員的夏季照片拍攝活動上，Princess Leonor穿了ZARA藍色連衣裙，Princess Sofia穿了Massimo Dutti白色連衣裙，寬鬆的棉布裙搭配一字帶草編涼鞋，簡單清爽。兩位公主的裙子折合港幣，都不超過港幣600元。去年她們還有另一組藍白配的夏季造型：Princess Leonor穿着Massimo Dutti 藍色連衣裙，Princess Sofia穿了Mango 白色連衣裙，都是小A字廓形，這兩件折合港幣也都是不超過千元的價格。

不久前兩位公主出席「阿斯圖里亞斯公主獎」頒獎禮，Princess Leonor的這件碎花裙來自西班牙時裝品牌Poète，配了雙黑色的小貓跟。Princess Sofia則穿了件紅色的Mango 襯衫裙，搭配裸色單鞋。平時一起去比利・艾略特劇院看戲，姐妹倆都穿着西班牙王室的御用童裝品牌Nanos，Princess Leonor的橡皮紅色裙子襯得她很溫柔，Princess Sofia的格子裙則更加文藝一些。

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今年的度假照裏，Princess Leonor穿的這件富有度假氣息的裙子來自Mango，Princess Sofia（看起來很像連衣裙的）的白色連體褲則來自ZARA，打折下來不過百元港幣。6月份王室參觀梅里達古典戲劇節開幕式時。Princess Leonor穿着的小白裙來自ZARA，搭配了金編織款的芭蕾鞋；Princess Sofia的印花裙同樣是ZARA 的，她穿稍微有點老氣。後來的某次活動上，Princess Leonor也「重複利用」過這一身造型，妹妹Princess Sofia的裙子則換成了時裝品牌HUGO BOSS 的副牌HUGO。姐妹倆去醫院探望Juan Carlos 老國王，Princess Leonor穿着黑色有白色印花的Mango 連衣裙，Princess Sofia的白色小裙子也來自Mango。

最近一次抗擊新冠肺炎的活動上，兩姐妹都穿着法國大眾品牌的連衣裙。Princess Leonor穿了Claudie Pierlot 連衣裙搭配Pretty Ballerinas 黑色單鞋；Princess Sofia穿了Comptoir des Cotonniers深藍色襯衫裙，腳上的這雙Massimo Dutti 涼鞋，在她亮相不久後就掀起搶購熱潮。

我們不難發現公主們選連衣裙的幾個要點：A字廓形寬鬆遮肉，小圓領莊重又不易走光，長度基本都是及膝，或是在膝蓋上約10厘米，顯得比例很好。對於我們普通人來說，這也是挑選正式連衣裙的一份範本，很有借鑒意義。

最近一次抗擊新冠肺炎的活動上，兩姐妹都穿着法國大眾品牌的連衣裙。（Getty Images）

A字款式大衣/風衣，穿出經典時髦感

冷風吹起，在連衣裙或是半裙外加上一件大衣或是風衣，是公主們心照不宣的保暖法則。今年2月的西班牙議會第十四屆立法會開幕儀式上，兩位公主穿的黑色大衣引起關注。

這件大衣來自Carolina Herrera，設計師本人曾經為甘迺迪夫人擔任了12 年的形象顧問，這個品牌也多次被各個國家的第一夫人穿着。Princess Leonor公主還穿過另一件這個牌子的白色短大衣，內搭了綠色的Mango 裙子和裸色的Pretty Ballerinas 單鞋。Burberry 的經典戰壕風衣，兩位公主一人一件，她們的搭配的都是快時尚品牌Massimo Dutti 的褲子和上衣。或許公主們示範的就是現在很流行的搭配法則：大衣要投資貴的，內搭便宜一點也沒關係？！

芭蕾鞋和瑪麗珍鞋，被公主們「帶火」的萬能單品

兩位公主都還沒成年，除了重要活動上會穿小貓跟的高跟鞋，我們看到的許多造型中，她們都穿着各種顏色的平底芭蕾鞋。只要穿過這類鞋子，都知道一雙讓腳型更自然修長，鞋頭靈巧不笨拙的芭蕾鞋有多難找。除了很多人知道的法國牌子Repetto，公主們為大家提供了更多的式樣和品牌選擇。早期她們年紀較小時，多穿的是西班牙本土的童鞋品牌Eli，各種顏色幾乎是從小穿到大。

Burberry 的經典戰壕風衣，兩位公主一人一件，她們的搭配的都是快時尚品牌Massimo Dutti 的褲子和上衣。（路透社）

查了下，Eli這個牌子也有成人的尺碼，瑪麗珍基礎款折合港幣大約700-900 元左右。公主們真正「帶貨」的，是以各種芭蕾平底鞋而聞名的西班牙品牌Pretty Ballerinas。這個牌子也是西班牙的老資格手工鞋品牌了，鞋頭做得圓潤有型，公主們同款的基礎款式，不到千元港幣就能拿下。

初秋時節想把芭蕾鞋穿出高級感，最方便的方法就是搭配同色的襪子，單鞋變襪靴，暖和又好看。鞋和上衣同色系，不僅是不用費腦子的懶人搭配，也是高級感着裝的小秘訣之一。

兩位公主一天天長大，她們也在漸漸成為西班牙王室的時尚icon。不過，也有不少人在Instagram 上留言，希望王后能多給公主們穿一些比較時髦的衣服。對此「虎媽」Letizia表示兩位公主還在上學，平時多數時間是在學校穿着校服，和普通學生無異，在因為身份參加活動時，還是應該有規矩的淑女模樣。不過，有了爸媽的好基因打底，兩位公主今後的時尚路一定差不了！