泰王前妃子西拉米近照曝光　傳遭軟禁削髮為尼

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）第三任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）2014年成為廢妃後，其行蹤一直受到外界關注。英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）11月6日在Twitter轉發數張西拉米的照片，一身尼姑裝扮的她在務農。

馬歇爾是長期關注泰國的資深記者，曾著有《泰王的新衣：從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的秘密》一書。他6日在Twitter轉發一則推文，並表示「更多泰王哇集拉隆功第三任妻子西拉米流出的相片，她在叻武里府（Ratchaburi）於遭軟禁的情況下生活。」

推文附有4張西拉米的照片，相中的她頂着光頭、穿着素色衣服、未施脂粉。照片是關於她的日常生活，包括在泥土中播種及打掃草地上的落葉。

提幫功王子生母

平民出身的西拉米是泰王唯一繼承人提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）的生母。她2001年嫁給當時仍是王儲的哇集拉隆功，可謂「飛上枝頭變鳳凰」，但王儲辦公室在2014年要求政府剝奪西拉米家族成員的王室賜姓。泰國當時調查一宗重大貪污案，王儲妃至少3名兄弟姊妹因非法藏有軍火和侮辱王室而遭收監，她的父母也因侮辱王室而判囚。其後，哇集拉隆功與西拉米離婚，後者交出王儲妃頭銜。

西拉米早於2009年受到外界關注，2009年流出影片，片中的她赤裸上身在泳池邊與哇集拉隆功為愛犬慶祝生日。有關片段近日又被上載至色情網站。泰國政府2020年11月3日宣布封鎖Pornhub和其他190個色情網站，指有關內容違反網絡犯罪法律。此舉亦被指1與不雅影片有關。