美國大選｜拜登致勝一刻　特朗普在做甚麼？

美國大選終於曲終人散，民主黨的拜登（Joe Biden）在11月7日奪得賓夕法尼亞州，令他獲得足夠選舉人票入主白宮。而在各大傳媒紛紛公布拜登當選消息的一刻，到底總統特朗普（Donald Trump）在做甚麼？

特朗普當時在維珍尼亞州打高爾夫球，而他較早時在白宮連番在Twitter發言，批評選舉不公，指當局在投票時間結束後，收到數以百萬計的選票，因此可以輕易可以改寫點票結果。他又稱選舉官員禁止觀察員到場，無法看到票站內點票情況。

After finishing the round, he stopped to take photos with a bride getting married at the club today. pic.twitter.com/0YQGHnVBIE — Brian Bartlett (@BrianBartlett) November 7, 2020

特朗普打完球後，與一名在高爾夫球會內舉行婚禮的新娘合照，並向一眾嘉賓短暫交談和打招呼。而在高爾夫球會外則有多名拜登的支持者到場為他「贈慶」，他回到白宮時，亦遭到大批民主黨支持者喝倒采，不少人更以中指「問候」，高呼「輸家」等口號。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統等朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

特朗普之後繼續在Twitter發文，以全大楷表達不滿，稱監票人員被拒於門外，自己獲7100萬張合法選票獲勝，以及有數百萬張選票寄到從來沒有要求的人手中。不過該篇帖文隨即被Twitter標籤，指言論有爭議。他又指自己所得的票數是現任總統有史以來最多。

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

+ 13 + 13 + 13