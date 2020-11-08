美國大選2020｜拜登政府時代的「第一家庭」成員都有誰？

香港時間11月8日凌晨，拜登（Joe Biden）藉賓州選票優勢被普遍預估將在2020年美國總統大選勝出。在缺乏證據和法律途徑的情況下，特朗普（Donald Trump）團隊所謂「法律爭議」被普遍視作不會帶來影響。 回望過去4年，特朗普的拜登的「第一家庭」吸盡人們眼球。即將入主白宮的「拜登第一家庭」成員又都是誰？

拜登的家庭甚為坎坷。其第一任妻子是內莉亞（Neilia Hunter）。1966年，當時還在特拉華大學讀法學院的拜登便與內莉亞熱戀並結婚，他們育有兩子一女：博（Beau Biden），亨特（Hunter Biden）和娜奧米（Naomi Biden）。但是很不幸，內莉亞在1972年12月的一場車禍中身亡，他們的女兒內奧米也在那場事故中去世了。而博也在2015年5月30日因腦癌逝世。

第一夫人：吉爾（Jill Tracy Biden）。她是拜登的第二任妻子。1975年，24歲的吉爾拿到特拉華大學的學士學位證書，並開始擔任教師工作。拜登和吉爾於1977年在紐約市結婚。1981年，兩人的女兒阿什莉（Ashley Biden）出世。

在1988年的一次總統大選新聞發佈會上，美國政治家美國參議員喬・拜登宣布退出民主黨提名。旁邊是他的妻子吉爾・拜登。（Getty）

她先後在高中擔任英文老師、在伊利諾伊州的羅克福德中心精神病醫院擔任歷史教師、在特拉華社區理工學院擔任英文寫作老師。2009年，拜登已經就任副總統，作為第二夫人的她還在北維珍尼亞社區學院擔任英文教授，並且為了熱愛的工作，放棄了在華盛頓特區美國海軍天文台一號圈的副總統官邸居住的權利。

吉爾十分關注教育，尤其是旨在提高大眾對於社區學院教育的重視。此外，她還創建了許多公益組織、參與了許多公益活動，主題涵蓋軍人家庭和女性健康等。

第一公子：亨特（Hunter Biden）。他是拜登與前妻內莉亞所生的第二子。

圖為亨特、他的女兒芬尼根（Finnegan Biden ）和拜登2013年12月4日抵達北京。（Getty）

亨特在1992年拿到喬治城大學（Georgetown University）的歷史學士學位。又在1996年拿到耶魯大學法學博士學位。

亨特曾有數十年酗酒和吸毒史，2013年6月，正在美國海軍服役的亨特未通過吸毒檢測；在2014年2月，亨特又因吸毒，而被美國海軍開除。

在他父親本次總統競選期間，特朗普團隊發起的所謂「電郵門」醜聞也主要針對亨特展開。在10月中旬，美國《紐約郵報》（New York Post）爆料，從特朗普（Donald Trump）的首席戰略顧問班農（Stephen Bannon）那裏，獲得了一位據稱是烏克蘭布利斯馬公司的一名高管發給拜登的郵件，內容中感謝亨特（Hunter Biden）邀請他在華盛頓與拜登見面。雖然事件因有過於明顯的誣告嫌疑而未對拜登選情造成打擊，但也再次說明亨特被視作拜登的「弱點」之一。

第一千金：阿什莉（Ashley Biden）。她是拜登與妻子吉爾所生的唯一一個女兒。這位小女兒似乎很受父親寵愛，在2008年拜登競選副總統時，艾什莉經常與父親一起出席。在2013年拜登訪問中國時，艾什莉也隨同。

2012年9月6日，時任美國第一夫人米歇爾、第二夫人吉爾，以及第二女兒艾什莉在北卡羅來納舉行的民主黨全國代表大會上觀看時任副總統的拜登演講。（Getty Images）

同她哥哥亨特一樣，艾什莉也被曝出吸毒。早在1999年，時年18歲的她就因擁有大麻而被逮捕。2009年3月，她又疑似在一場誤會上吸食可卡因。

拜登曾是美國著名的反毒鬥士。在擔任特拉華州聯邦參議員時，拜登曾撰寫藥物濫用法案，加強對毒品犯罪的懲罰，沒想到，他的孩子有兩位都有吸毒史。