據報梅拉尼婭勸特朗普承認敗選　好友：她正協商離婚協議

雖然尚未承認敗選，但美國現任總統特朗普（Donald Trump）已然在2020年美國大選中落敗。而他不僅將失去總統位子，還有可能會丟了夫人。

CNN於美東時間11月8日報道，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已勸特朗普承認敗選，而特朗普與第一任妻子所生的長子Donald Trump Jr.和次子Eric Trump則建議特朗普繼續堅持。

另據《每日郵報》同日報道，特朗普的前助理紐曼（Omarosa Newman）表示，梅拉尼婭「正掐指計算他（特朗普）離職時刻的到來，並可能會和他離婚」。紐曼稱，梅拉尼婭雖然一直忍受來自特朗普的羞辱，但之所以沒有在特朗普當政期間離婚，是因為這會招致特朗普因極端羞辱而發起的報復。

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梅拉尼婭的前助手兼朋友沃爾科夫（Stephanie Wolkoff）表示，「他們整整15年的婚姻就是一筆『交易』，這對夫妻在白宮其實是分房睡。」

50歲的梅拉尼婭在接受記者採訪時多次聲稱，她與74歲的丈夫的關係很好，他們甚至從未吵過架。不過，參考媒體報道，特朗普與他的第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）曾簽訂過婚前協議，該協議要求梅普爾斯不得在採訪中有任何爆料，也不能批評他。梅拉尼婭或許也面臨同樣的情況。

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梅拉尼婭在2016年特朗普競選美國總統獲勝後曾嚎啕大哭。她的閨蜜當時稱，「梅拉尼婭完全沒想到他會贏」。而「第一夫人」在此後五個月，等他們的兒子小學畢業後，才從紐約搬到華盛頓。

沃爾科夫進一步透露，實際上，梅拉尼婭正在協商一份離婚協議，以便讓自己與特朗普的兒子巴倫（Barron Trump）能拿到約定的財產及遺產份額。

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