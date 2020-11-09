拜登勝選JLaw穿睡褲上街狂跑　SNL御用扮嘢王開心不用再扮特朗普

美國總統選舉由民主黨的拜登（Joe Biden）勝出，向來偏向民主黨的荷里活影視界，不少知名紅星在社交網站上發文道賀，老牌綜藝節目《周六夜現場》（Saturday Night Live，略稱「SNL」）特別安排占基利（Jim Carey）、瑪婭魯道夫（Maya Rudolph）分飾拜登與副手賀錦麗，發表勝選宣言，而艾力寶雲（Alec Baldwin）扮演爭取連任失敗的特朗普（Donald Trump）則氣急敗壞，迅速反映最新結果。

艾力寶雲雖在《周六夜現場》演了好幾回特朗普，卻在Twitter上寫道：「不敢相信我從來沒有因為失業這麼開心過。」既然特朗普無法再續4年任期，他也不一定再有機會回《周六夜現場》扮特朗普，竟完全不難過。

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之前時常在社交網站上批評特朗普的年輕當紅影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence、JLaw），這次總統大選不但也有鼓勵影迷參與投票，甚至在看到各大媒體宣布拜登勝選後，興奮到穿着睡褲、戴上口罩就在波士頓大街上又跑又跳，馬上把這畫面發布出來；麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）也留言認為這是歷史性的一刻，不管支持誰都該記住女性走了多久才登上美國副總統的位置。Lady Gaga亦發布和拜登擁抱的合照，還盛讚美國人民與拜登、賀錦麗讓世人見到最偉大的友善、勇敢行動。

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