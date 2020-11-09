美國大選2020｜拜登妻子吉爾會成為首名有全職工作的第一夫人

2020年美國大選總統當選人拜登（Joe Biden）的妻子吉爾（Jill Biden）8月曾指，即使拜登成功入主白宮，她亦會繼續擔任教師。她或會成為美國231年以來，首名有全職工作的第一夫人。

當第二夫人時亦有工作

吉爾1951年生於新澤西州（New Jersey），在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）長大。她在特拉華大學（University of Delaware）取得英文學士學位，後來再取得兩個碩士學位及一個教育博士學位。她自2009年起在北維珍尼亞社區學院（Northern Virginia Community College）擔任英文老師。在拜登擔任副總統的8年間，她一直在學院內工作。

愛助人踏上成功之路

吉爾8月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時稱：「如果我們能進入白宮，我也會繼續教學。我希望民眾能重視老師，並知道他們的貢獻及提升教師專業。」她8月在Twitter發文指：「教學不是我的工作，而是我的身份。」她同月對CBS記者表示，她有很多學生是移民及難民。吉爾指：「我愛他們的故事，我愛他們作為人的身份，我也愛我能在他們成功的道路上幫助他們。」

停工助丈夫拉票

在為拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris）拉票期間，吉爾選擇停工、專心協助他們競選。她2020年稍早時間曾向美國有線新聞網絡（CNN）透露，拜登經常在事業上支持她，她想帶來改變，而美國大選期間正是她支持丈夫的關鍵時刻。

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改變第一夫人印象

研究第一夫人歷史的歷史學家傑利森（Katherine Jellison）對《今日美國報》（USA Today）表示，在歷史中，美國人只希望第一夫人留在白宮並任何時刻都守在總統身邊。現在或到了美國人更能接受第一夫人同時擔任一名有工作的專業人士的時候。