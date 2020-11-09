美國大選2020丨白宮時隔4年再迎來第一狗　拜登愛犬取名別具意義

美國總統當選人拜登（Joe Biden）如無意外會在2021年1月入主白宮，屆時他會帶同愛犬Champ及Major搬進賓夕法尼亞大道1600號。白宮將睽違4年再度出現「美國第一狗」。

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現任總統特朗普（Donald Trump）2017年上任時未有攜帶任何動物進入白宮，是逾百年來首位沒有在白宮養寵物的總統。他2019年2月在埃爾帕索（El Paso）出席集會時說，他不養狗是因為他沒有時間，而且覺得出於政治理由養狗是「虛偽」。

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特朗普2020年大選的對手拜登則養有兩隻狗，後者偶爾會在社交媒體分享與愛犬的點滴，甚至在競選期間打「寵物牌」拉票。他11月1日分別在Twitter和Instagram上載不同的影片，一條是揶揄特朗普不喜歡狗，另一條則是有多隻狗身穿支持拜登的衣服。兩條影片都是同一主題：「將狗帶回白宮。」

↓拜登10月6日在Instagram上載與Major相處的影片

在 Instagram 查看這則貼文 Joe Biden（@joebiden）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 下午 3:22 張貼

拜登亦如影片所言，會在2021年將狗帶回白宮。他所養的2隻德國牧羊犬Champ及Major都別具意義。Champ 2008年仍是小狗的時候加入拜登家庭，取名為Champ是因為拜登在人生遇上挑戰時，父親曾叫他成長，「站起來，冠軍。」（Get up, champ.）；Major則是2018年被拜登家庭在動物收容機構中領養，而牠會成為美國史上首隻曾經在收容所中住過的狗。

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