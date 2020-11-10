美國大選2020︱名錶反映拜登賀錦麗性格？新正副總統均愛實用低調

第46任美國總統大選結果經過連日來的開票紛擾後，來自民主黨提名的正、副總統候選人拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris），以超過當選人門檻的270張選舉人票確定當選，雖然現任總統特朗普陣營還在試圖做最後一搏準備提起訴訟，但按照往例想要逆轉翻盤選舉結果的成功機率相對渺茫，也因此當拜登跨越當選門檻的消息傳出，各國元首紛紛向這位新任當選人祝賀，全球也都期待着2021年1月20日起新任的白宮主人對於往後國際情勢的發展會出現什麼樣的新作為。

拜登和賀錦麗這次的當選也寫下不少紀錄，如美國史上最老總統、美國總統大選最多張普選票紀錄以及該國首位女副總統（她的黑人與亞裔身份也同樣載入紀錄）等等，而賀錦麗在這次的當選也預約着下一個紀錄的誕生：由於拜登2020年即將屆滿78歲，一般預料他4年後應該不會投入競選連任，因此賀錦麗隨着這次當選為副總統，有可能在2024年被民主黨提名為總統候選人，屆時若能連任成功，將寫下美國第一位女性總統的另一歷史里程碑。

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現在要聊4年後的情況還言之過早，身為手錶愛好者，在關心美國總統大選的同時，我們對拜登和賀錦麗這對搭擋手上戴了什麼錶也同樣很感興趣。先前我們曾介紹過拜登和特朗普這兩位競爭對手的戴錶偏好，後者由於在從政前就因為投資房地產致富，因此手上往往會出現百達翡麗或勞力士等這些令人耳熟能詳的大品牌手錶，至於年輕時就投身政壇的拜登論財產身家可能沒有特朗普雄厚，但他戴過的錶其實也滿多的，例如他在身為前美國總統歐巴馬副手時，就曾戴過像VULCAIN經典的總統錶或天梭的T-Touch等入手門檻親切但同樣是知名品牌的手錶。

而在拜登投身第46任美國總統大選期間，我們較常看到這位政壇長青樹佩戴的手錶則改成歐米茄近年聲勢也很旺的海馬潛水300米，拜登過去就曾戴過就款的海馬潛水300米，而近期他也跟上時代潮流，改佩戴面盤改回波浪紋、排氦閥裝置造型修改並且搭載大師天文台認證機芯的現代新款，至於他2017年幫國際時尚雜誌拍攝封面時還是不改對歐米茄的熱愛，但是這次他不是佩戴海馬潛水300米，而是換上品牌另一款人氣傑作——Speedmaster Professional Moonwatch超霸登月錶。

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比起特朗普動輒佩戴PP、勞力士等大品牌，拜登選擇佩戴的手錶品牌相對顯得親切些，而從他偏好一些實用耐力強的傳統系列手錶中，似乎多少也可以看出他這個人的個性，至於拜登未來正式就任美國總統後，手上戴的手錶還會不會有新變化，到時值得我們再瞧瞧拜登會不會換了位置也要跟著換手錶囉。

至於拜登的副手——賀錦麗經常以一身西裝褲裝亮相展現專業與幹練特質，她本身也有佩戴手錶的習慣，而且似乎也對特定品牌滿情有獨鍾的，在她還沒被提名為民主黨副總統候選人時，她就已經是卡地亞手錶的忠實愛好者了，例如她在加州檢察總長期間便曾數次佩戴卡地亞的酒桶型系列Roadster，而在後續無論她擔任參議員或是被提名為副總統候選人時，手上更長佩戴的是卡地亞另一個招牌系列Ballon Bleu藍氣球。

賀錦麗目前佩戴的藍氣球手錶已經跟了她好幾年，她戴的看起來是33mm或36mm的自動機芯版本，錶殼則是半金材質，這款錶功能也相當簡約，就是一般基本的大三針，不過藍氣球憑藉獨樹一幟的造型加上卡地亞手錶的設計風格，自2007年首度推出以來便擄獲了全球許多錶迷的心，包括賀錦麗如此事業有成的人士也同樣深受藍氣球的優雅氣質所吸引，隨著她當選下屆美國副總統，這只卡地亞藍氣球無疑也成為陪伴賀錦麗締造歷史的幸運錶。

無論拜登或賀錦麗都經常錶不離身的出席公開場合，兩人其實戴錶的品味還滿類似的，都是偏向實用、典雅的路線，拜登佩戴手錶屬於比較低調的風格，但是他換錶戴的機率相對來說還是比較頻繁，即使是佩戴同個品牌，偶爾還是會看到拜登換戴另一種款式；至於賀錦麗則是比較「專情」在同一款錶身上，只要是她看上眼的錶，她往往就能戴好戴滿個好幾年不成問題，而歐米茄加上卡地亞這個組合，隨著新任美國正、副總統即將在來年正式上任，也成為了象徵目前全球最高權力搭擋的一種手錶品牌組合。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：美國正副總統拜登和賀錦麗的幸運錶】