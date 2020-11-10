英國戴安娜胞弟上傳姊弟童年照　轟BBC多年前欺騙戴妃接受專訪

英國王室的戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）離世23年，外界對她的關注度仍然高企，她的胞弟斯潘塞（Charles Spencer）11月7日在社交網站上傳姊弟童年照，就引來不少討論。斯潘塞也批評英國廣播公司（BBC）記者25年前曾使用欺騙手段，為求讓戴妃接受該電視台獨家專訪。

現年56歲的斯潘塞11月7日在Twitter上傳的姊弟兩人1967年的合照，只見兩人一臉稚氣，戴妃身穿紅白色間條裙，正用手搭着弟弟肩膀。不少民眾看過照片都留言懷念戴妃，訴說對她的思念。

生於1961年的戴妃一家共有四兄弟姊妹，除了她與斯潘塞外，還有兩名姊姊莎拉（Sarah Spencer）與簡（Jane Spencer）。

↓戴妃與弟弟斯潘塞的童年照片↓

斯潘塞上傳姊弟舊日合照的背後，還在於他近日就戴妃25年前的一場著名專訪批評英國廣播公司（BBC）。斯潘塞上月接受訪問時爆料，他斥責BBC記者巴希爾（Martin Bashir）90年代偽造銀行文件，讓他以為有職員洩露有關戴妃家庭的資訊，巴希爾又謊稱戴妃、查理斯王子（Prince Charles）身邊助手都遭收買，會監視戴妃，以求獲取他與戴妃的信任，促使他當年介紹巴希爾給戴妃，讓戴妃在1995年接受BBC專訪。斯潘塞如今要求該媒體就此調查。

BBC於10月底就虛假的銀行文件作出道歉，又稱「BBC今時今日的編輯流程更加嚴謹，這件事在今日不會發生。」但該電視台也表示「從BBC的紀錄看來，戴妃沒有看過那些文件，它們在戴妃接受專訪的決定上沒有角色。」

↓斯潘塞再批評BBC↓

1/2 Many people are, quite understandably, asking why I’ve waited till now to come forward with the truth about how the @BBCPanorama with my sister came about. While I knew that Martin Bashir used fake bank statements and other dishonesty to get my sister to do the interview,... — Charles Spencer (@cspencer1508) November 8, 2020

在該場獨家專訪中，戴妃說出她的名言「我的婚姻有3個人，太擁擠了。」即變相承認她、查理斯王子與卡米拉（Camilla Parker Bowles）之間的三角關係。這段訪問當時吸引2300萬人收看，也促使英女王伊利沙伯二世之後親自要求戴妃夫婦離婚。

1996年，戴安娜王妃與查理斯王子正式分開。1997年，戴妃在巴黎不幸遇上車禍，撒手人寰，終年36歲。

1995年，戴安娜王妃在肯辛頓宮（Kensington Palace）接受BBC記者巴希爾（Martin Bashir）訪問（Getty）

【相關圖輯】戴安娜最經典的「復仇裙」及更多引領潮流的穿搭（點圖放大瀏覽）：

+ 27 + 27 + 27

【相關圖輯】全球王室女性美貌大比併 戴安娜仍無可匹敵 梅根險勝凱特（點圖放大瀏覽）：