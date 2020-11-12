拜登有神秘孫女：次子亨特不認私生女　用2千萬急撇脫衣舞情人

拜登（Joe Biden）的孫女娜奧米（Naomi Biden）在美國當地時間7日發布了一張拜登在得知勝選時後被孫輩簇擁的溫馨照片，不過照片中獨缺一人，那就是拜登次子亨特（Hunter Biden）的私生女納薇（Navy Joan Roberts）。納薇的存在一直都是拜登家族中「不能說的秘密」，因為他們將其視為一種恥辱，而且不承認她的身世。

據《每日郵報》報道，亨特過去十分喜歡到華府的帝國俱樂部（Mpire Club）消費，他在那裏認識了脫衣舞女羅伯特（Lunden Roberts）並在2017年底與之展開戀情。隔年，羅伯特誕下一名女嬰，但亨特卻不承認孩子是他的骨肉。

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2019年5月，亨特迎娶第二任妻子的消息激怒了羅伯特，於是一把將他告上法院，並要求他支付撫養費。法院在2019年11月進行親子鑑定後，確認亨特與納薇的父女關係，但法庭文件中記載，「被告自孩子出生以來不曾參與過孩子的生活，也未曾盡過父親的責任，甚至從未見過孩子，也無法從照片中認出孩子」。

為了息事寧人，亨特今年3月支付了高額賠償金與羅伯特和解。雙方並未告知外界確切的數字，但據知情人士透露，金額大約在250萬美元（約1,950萬港元）左右。據悉，儘管法院已證實亨特與納薇的親子關係，但拜登一家依舊不承認她的身世，並將其視為家族的恥辱。

《每日郵報》爆料，亨特的這名私生女如今和家人在阿肯色州的農村裏快樂地成長。羅伯特一家從未公開談論過納薇的事，但在她今年的2歲生日時，阿姨蘭迪（Randi Jo Bolin）罕見地在Facebook上發布了外甥女的背影照祝賀。蘭迪在帖文中還引用前西德總理艾德諾的話，「我們都生活在同一片天空下，但並非所有人擁有相同的地平線」，似乎在影射拜登一家即將躍升為第一家庭，並享盡榮華富貴，但小納薇卻無法享有同等的福利。

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