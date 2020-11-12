美國大選│美國隊長Chris Evans幽默回應跟拜登撞樣　笑指可以拍戲

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2020年美國大選期間，網絡熱傳民主黨候選人拜登（Joe Biden）25歲時的一張照片，不少網民直呼年輕的拜登與「美國隊長」、《復仇者聯盟4：終局之戰》男星基斯伊雲斯（Chris Evans）神似，又有人建議基斯伊雲斯可以化妝扮成老人去訪問拜登，基斯伊雲斯11月10日發文幽默回應。

媒體工作者利什曼（Rachel Leishman）11月10日發文建議基斯伊雲斯打扮中電影內老年美國隊長的扮相，然後去採訪拜登，基斯伊雲斯同日作出回應，他更認為自己與拜登可以拍戲，搞笑表示「我已經開始寫《親親兩顆心》（Parent Trap，又譯天生一對）翻拍版的劇本了！」

《親親兩顆心》是1998年的美國電影，由女星Lindsay Lohan主演，講述兩個小女孩在夏令營內相識，她們相貌驚人相似，後來發現對方是自己的孿生姐妹。

拜登年輕照與「美國隊長」基斯伊雲斯對比（點擊放大瀏覽）▼

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