奧巴馬白宮回憶錄自揭煙癮大　曾日抽10支煙　白宮生活影響婚姻

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在即將出版的回憶錄《應許之地》（A Promised Land）中，揭示了任期內白宮生活的幕後故事，包括婚姻問題以及工作壓力如何讓他的煙癮加重。

根據CNN取得的回憶錄節錄，奧巴馬表示自己一天曾抽八到十支煙，有時晚上甚至需要找「隱密的地方」偷抽煙，直到長女馬利亞（Malia Obama）某次聞到煙味後，對他皺了眉頭，才促使奧巴馬「不停地」嚼尼古丁口香糖來戒。

奧巴馬當年在競選總統前，曾向妻子米歇爾（Michelle Obama）承諾自己會戒煙，人們也一直猜測他是否成功做到。儘管從未被拍到，但仍有一些鏡頭暗示了奧巴馬抽煙的習慣。例如2015年的七大工業國（G7）會議期間，時任意大利首相馬泰奧（Matteo Renzi）的發言人上傳了一張奧巴馬疑似拿着一包煙的照片，當時遭到白宮否認。

特朗普當上總統是奧巴馬造成？點擊放大瀏覽有關圖片及更多回憶錄的內容▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

回憶錄中，奧巴馬還提到白宮生活如何影響他的婚姻，暗示白宮內如同魚缸般不自由的生活，讓妻子米歇爾感到沮喪。他指出儘管米歇爾相當成功且受歡迎，自己仍一直感受到妻子潛在的壓力，就像一台「持續微微震顫的機器」。

奧巴馬也談到自己2008年贏得美國大選後，讓社會陷入嚴重分歧，他指出：「我入主白宮，就像觸動了一股根深柢固的恐慌，一種自然法則突然被打破的感覺」。更強調特朗普乘着這股恐慌贏得2016年大選，寫道：「特朗普對這點完全心知肚明，所以他開始說我不是在美國本土出生，是個非法總統。數以百萬計的美國人被非裔入主白宮給嚇到了。」

奧巴馬的回憶錄將分兩冊，長達768頁的《應許之地》訂於17日出版，內容涵蓋他早期從政生涯，到首度參與總統大選，以及第一任總統任期的點滴。除此之外，書中還會講述不少人們會感興趣的第一家庭軼事。

延伸閱讀：奧巴馬輕撫聲名大噪 土耳其網紅貓「葛莉」離世 粉絲道不捨（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

龐培歐「台灣不屬中國」談話 將美捲入兩岸紛爭陷困局

拜登欲重振美聲望地位 傳考慮找希拉蕊當駐聯合國大使

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】