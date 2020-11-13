Twitter出現疑似朝鮮官員帳戶　推文語言有中日韓英

韓國媒體11月13日報道，該媒體發現Twitter上出現自稱為朝鮮祖國和平統一委員會部長金命一和祖國統一研究院室長韓成一的帳戶。他們發布的推文有中文版、日文版、韓文版和英文版。

這兩個帳戶在10月註冊，且均於10月1日發布了第一條推文，之後不時以中文、英文、日文或韓文推文。除了宣傳朝鮮之外，他們還會談及日常生活。

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自稱金命一的Twitter帳戶在13日發布的一條推文中表示：「近期已通過《禁煙法》。吸煙對健康和環境都有害。我不是一名吸許多煙的煙民，但我很享受吸煙。無論多麼艱難，也許我已決心戒煙，為了自己和更清潔的環境。」他也推文稱，醃泡菜的季節已經到來。

金命一還推文評論日本首相菅義偉到靖國神社供奉祭品，韓成一亦發推形容韓國是「美國的生化戰的前哨基地」。

韓聯社13日報道，暫時未知這兩個帳戶是否由金命一和韓成一本人親自打理，不過以個人名義而非團體名義開設賬號的情況很罕見。

《中央日報》同日也指，朝鮮政府過去也曾運營包括「統一的回聲」和「我們民族之間」在內的帳戶，但以個人名義的方式來開通帳戶這一點顯得非常罕見。