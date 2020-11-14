日本真子公主婚禮再度延期　稱與未婚夫「彼此心意沒有改變」

日本宮內廳發表秋篠宮文仁親王長女、公主真子公開信，說明自己與未婚夫小室圭現在心境。真子在公開信中表示，不論幸福的時候、不幸的時候，彼此對對方都是相互依存，不可替代的存在。真子並表示，婚姻對他們來說，是守護自己的心而活下去的必要選擇。再次表達對於想與小室圭結婚的積極心情。

但另一方面，真子也提到，對於今後的規劃，此時要具體的向外界報告有困難，他們將會各自與彼此的家人商談之後，朝向結婚來推動。日媒指，這也等於真子婚期再度延期。

（編按：宮內廳發布文件，真子在內文稱「對我們而言，是為了在小心守護自己心靈的同時生活下去的必要選擇」，然後稱「面向結婚，我們都將分別與自己的家人商量並向前邁進」。

文件寫道「關於今後的計劃，處於目前難以告知具體事項的狀態」。關於對婚事存在批評意見一事，則寫明「我也知道有人出於各種各樣的理由而對這樁婚事持否定看法」。

宮內廳說明稱，秋筱宮夫婦對尊重真子及小室的心情。真子發布文件之際，也向天皇夫婦和上皇夫婦做了匯報。

宮內廳對結婚相關儀式的新日程還沒有敲定，並舉例稱以新冠疫情作為主要理由，表示「若恰當的時機到來，將予以說明」。

真子是在2017年9月發表與小室的婚約，但因為小室母親頻遭媒體報導有金錢糾紛，宮內廰在2018年2月發表相關儀式延後至2020年。2018年8月，小室前往紐約留學。

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