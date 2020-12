Rolex是腕上共通語言？盤點政界名人手錶　一位最愛平價品

手錶的魅力不只凡人無法擋,就連位高權重的國家元首或領導者們有時也不免俗地會佩戴一些讓人眼睛一亮的名錶,而其實從他們選擇的手錶中或多或少也可以看出這些政治人物的個性以及政治立場。歷來各國領袖們佩戴的瑞士名錶多不勝數,本篇我們要看到的是活躍於20世紀中期以及現代政壇的幾位政治領袖——不管他們領導的是民主國家或是共產國家,巧合的是他們對手錶都很感興趣,不過他們選錶的款式和思維各異其趣,一如他們留在人們心中的印象。

前英國首相邱吉爾Winston Churchill——BREGUET 765懷錶

邱吉爾喜歡精緻的工藝產品並非什麼祕密,因此像是手錶這類講究精緻作工的產品他個人偏好的是錶界的老牌BREGUET寶璣,邱吉爾隨身佩戴著他的祖父John Churchill在19世紀末期委託寶璣製作的765懷錶,這只錶後來交到邱吉爾手上令他愛不釋手,雖然邱吉爾所處時代,人們已經開始從佩戴懷錶轉為佩戴手錶,但是邱吉爾在世時依舊喜歡佩戴比較老派風格的懷錶,甚至他還幫這只懷錶取了個「小蘿蔔」(Turnip)這樣的暱稱,這款錶乍看好像有點樸素,但實際上它具備了三問和追針計時兩大複雜功能,加上K金錶殼,料想當初John Churchill也是砸下一筆重金才能得到這麼一款頂級懷錶,而如果大家還有印象的話2018年榮獲奧斯卡影帝的Gary Oldman,在戲中也佩戴了寶璣特別為電影打造的復刻版765懷錶,可見這款錶真的是經典中的經典,連電影劇組都必定要把它寫入劇情當中。

古巴強人卡斯特羅Fidel Castro——Day-Date、Submariner

卡斯特羅在古巴的強勢領導風格建立了他毀譽參半的一生,但是他對手錶的愛和他所奉行的社會主義似乎有點小小違和,因為他不只喜歡手錶這種配件(當然在當時戴手錶的實用性相對還是高的),而且眼光也不低挑選了勞力士的運動錶如Submariner,雖說1950年代要買一只勞力士水鬼以現在角度來說是相對便宜的,可是對於當時的軍人而言,少說也是要花上他們一個月的薪水才可能負擔得起一只勞力士手錶。而卡斯特羅似乎手上的勞力士手錶收藏還不少,他個人有一個特別習慣,就是會在一隻手上戴兩只錶,他同時在手上戴了勞力士Day-Date和水鬼,當問到他為何要一手戴兩錶時?他曾表示因為遵守時間對於軍人來說非常重要,為了確保可以避免手錶發生狀況導致難以掌控時間的窘境,所以他習慣佩戴兩只錶,這樣一來就算有一只錶無法正常運作,那他還有另一只錶可以準確報時,而顯然勞力士手錶的走時精準度是讓這位古巴強人非常滿意的。

共產主義革命家哲古華拉Che Guevara——GMT-Master 1675

相較於卡斯特羅,哲古華拉在古巴革命中同樣扮演重要角色,甚至被了視為國際共產主義運動的英雄和世界左翼運動的象徵,雖然不到40歲就為了革命的理想而奉獻生命,但是哲古華拉勇於改變不平等現況的熱血與決心依舊讓他在逝世多年後仍然被世人所推崇。在哲古華拉留給人的形象中,他是為了理想而可以放棄安逸、權力和享受的人,但是他也曾經是一位勞力士手錶的錶主,他曾佩戴過勞力士的GMT-Master,據知這錶還是卡斯特羅送給他的禮物,雖非出於自己花錢購買,不過哲古華拉直到過世前都還是很長佩戴這款錶到處征戰,可見手錶的品質也是經過他本人的認可。

美國第34任總統艾森豪威爾Dwight Eisenhower——Datejust

艾森豪威爾是美國少有的五星上將之一,在1940~1950年代之間也曾擔任過一屆美國總統,他可以說是第一位與勞力士手錶建立關係的美國總統,而可想而知,權力大如艾森豪威爾這樣的國際知名人士,他佩戴勞力士應該不需要自己掏腰包,事實上勞力士在慶祝自家出產第15萬只通過瑞士天文台認證的手錶時,就曾經贈送艾森豪威爾一款Datejust手錶(手錶底蓋上特別鐫刻了艾森豪威爾的名字縮寫以及五星等相關文字和圖案),不過有個小插曲是艾森豪威爾收到錶不久發現手錶的日期功能有點狀況,加上他本人喜歡戴着錶打高爾夫球,於是艾森豪威爾後來有將錶送回勞力士原廠一方面排除日期功能的問題,另一方面也進一步強化手錶零件,使它能夠被戴着去運動而安然無事。此外艾森豪威爾曾在1952年拍攝《LIFE》雜誌時佩戴這款Datejust,使得勞力士手錶的名氣因為北大西洋公約組織武裝部隊最高司令(當時艾森豪威爾尚未當選美國總統)的佩戴而更廣為人知。

美國第35任總統甘迺迪John Kennedy——OMEGA、ROLEX

甘迺迪總統在1961年就任第35任美國總統時,手上戴着一款矩形的手錶,經典外觀一度讓人誤以為是卡地亞的代表作Tank,但事實上甘迺迪那時佩戴的是一款歐米茄手錶(OT3980),據知這是他的好友Grant Stockdale在他當選總統前送給他的禮物,手錶背面也刻了一些客製化的字樣以表示贈予甘迺迪的特別意義,這款錶除了超薄錶身,手錶面盤也僅有精簡的二針功能,完全就是那個時代所流行手錶的主流特徵,不過以現在角度來說應該會覺得過於秀氣了一些。至於甘迺迪總統為人所熟知的名錶還有一款據說是他的緋聞對象瑪麗蓮夢露送給他的勞力士Day-Date手錶,手錶背面刻著Jack With love as always from Marilyn May 29th 1962.。不過這款錶就像是一個傳說般,因為甘迺迪總統從未在公開場合戴過它。

美國第36任總統詹森Lyndon Johnson——ROLEX Day-Date

詹森總統是政治圈中一位有名的錶迷,他擁有的名錶也不在少數,不過他最令人耳熟能詳的手錶莫過於勞力士Day-Date,據知他是美國首位佩戴勞力士Day-Date的總統,Day-Date除了慣以貴金屬製作錶殼,還搭配了一個很有威嚴名稱的錶帶”President' bracelet”,詹森總統由於時常佩戴Day-Date而讓這款錶有了「總統錶」的美名,甚至詹森總統愛這款錶愛到常會贈送給自己的親朋這款名貴的勞力士手錶,堪稱是Day-Date的大明星粉絲。

美國第37任總統尼克遜Richard Nixon——OMEGA Speedmaster

尼克遜總統當然不止擁有一只錶,不過在他曾經擁有過的手錶中,有一款歐米茄超霸登月錶特別具有紀念價值,這與尼克遜總統任內美國太空總署完成的壯舉有關——阿波羅11號順利完成了人類首度的登月任務,因此當任務完成後不久,歐米茄也特別製作K金錶殼的限量超霸錶分別送給相關人員,包括太空人以及尼克遜總統等美國政府高層,雖然因為白宮的相關規定使得尼克遜總統不能真的接受這份貴重的禮物,但是歐米茄在底蓋上刻下的尼克遜總統字樣說明了這錶擺明了就是要送給他,而目前這隻錶也被品牌納入自家的博物館作為重要館藏。

美國第44任總統奧巴馬Barack Obama——JORG GRAY

奧巴馬對於手錶似乎沒有特別的偏好,他帶着美國特勤局隨扈送給他的禮物,那是一只美國品牌JORG GRAY計時碼錶,這款錶帶點飛行錶的味道,加上計時功能也很有飛行錶的特色,不過除此之外,它的整體設計都還算滿樸素的,甚至連一些附加的刻度如測速計都沒有,搭載的則是日本CITIZEN製作的機芯,性能基本上還是挺OK的。而自從奧巴馬佩戴這款JORG GRAY 6500計時碼錶後,連帶讓這款錶的詢問度暴增,在奧巴馬任內儼然掀起另一波新的總統錶風潮,平價好入手的特徵讓它受到不少錶迷青睞。

美國現任(第45任)總統特朗普Donald Trump——PATEK PHILIPPE、ROLEX

不說你可能已經忘記,曾經的地產大亨特朗普曾經在2005年左右推出過自己的「特朗普牌」手錶,這反映出他對自己的人氣還滿有信心的,不過特朗普牌手錶的發展並不順遂,由於外觀設計被認為有各品牌經典款的影子,也就是設計被認為普普通通,所以其實特朗普牌手錶在推出後沒多久就消失在市場上,不知道特朗普現在還有沒有在佩戴它們?而撇開特朗普牌手錶,這位現任美國總統其實在公開場合佩戴的手錶品牌不算多,大概不出百達翡麗或者勞力士這些知名大品牌,而特朗普戴這些品牌的手錶也讓人感覺挺剛好的,算是符合他的身價和地位。

俄國現任總理Vladimir Putin——A. LANGE & SÖHNE、PATEK PHILIPPE、IWC

普京應該是目前各國領導人當中出了名熱愛收藏高級手錶的代表人物,他擁有許多款名貴手錶,而且讓人羨慕的是其中很多都還是貴金屬款式,例如他有一款朗格的Tourbograph Perpetual “Pour Le Mérite”,這款鉑金手錶要價高達50萬歐元,另外他還有另一款鉑金手錶是百達翡麗的5208P——集結三問、萬年曆、計時碼錶等複雜功能,這款錶身價就更高了,少說超過百萬瑞郎。除了這些雲端級的夢幻名錶,普京也還是有一些比較「親切」的手錶,例如他也戴過IWC的經典飛行錶馬克17,看來他對手錶的喜愛不見得是要名貴或複雜才行,他個人應該也是有自己一套收藏手錶的哲學。

北韓現任領導人金正恩——OMEGA、MOVADO

金正恩的衣着打扮一項給人簡約樸素的印象,連帶的他選擇手錶的品味也是往同樣的方向發展,過往他曾被拍到佩戴歐米茄的De Ville碟飛系列手錶,推測這款錶不太可能是金正恩近年才剛入手的手錶,因為瑞士在2016年時曾針對像北韓這類神祕的共產國家頒布禁令禁止手錶出口到該國,所以目前在北韓應該是買不到歐米茄手錶才對。除了歐米茄,金正恩也還擁有MOVADO這個品牌的手錶,這品牌的簡約設計感讓它在錶界樹立起自己的風格,金正恩佩戴的Modern 47看起來俐落之餘,錶殼使用PVD玫瑰金則是讓它別具一股尊貴感,或許這也是金正恩選擇這款錶的一個關鍵原因。

