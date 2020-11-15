梅拉尼婭倘與特朗普離婚　法律專家：她可望獲3.9億贍養費

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）被爆料，等到丈夫卸任後，就要提出離婚，更被法律界專家指出，可望獲得5000萬美元贍養費，其中包括一些黃金地段的超級豪宅。但是，她透過發言人反駁有意離婚的說法，宣稱與爆料的特朗普前政治顧問紐曼（Omarosa Manigault Newman）幾乎不認識，對方卻為了報復，大肆攻擊自己。

《太陽報》根據特朗普與第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）1992年簽署的離婚協議報導，女方當時獲得1400萬美元與一些昂貴房地產，包括紐澤西州特朗普廣場與康涅狄格州林尼治（Greenwich）的豪宅，每年能夠使用佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）一個月，還有每年65萬美元的贍養費，用以照顧小特朗普、埃里克與伊萬卡。

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曼哈頓Berkman Bottger Newman & Rodd律師事務所合夥人Jacqueline Newman向《城鎮與鄉村》雜誌表示，若梅拉尼婭提出離婚，可望獲得5000萬美元，其中包括一些房地產；特朗普肯定不會把婚前購入的紐約市豪宅拱手讓人，但「我處理過一些非常高收入、高資產的案例，富有配偶通常會購買一棟公寓，讓比較沒錢的配偶與孩子居住」。

Jacqueline認為，梅拉尼婭應該會獲得主要監護權，若特朗普剛好來到紐約市，也可以探望2人的兒子巴倫（Barron Trump），但對於第一夫人而言，5000萬美元恐怕不夠用，「雖然在紐約市，5000萬美元肯定是一大筆錢……但她將無法複製現在的生活」。

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總統與第一夫人感情不睦的傳言從沒斷過。外媒報導，梅拉尼婭直到丈夫就任第5個月才搬入白宮，2人分房睡，早就變成一場「交易性婚姻」。特朗普11日出席維珍尼亞州舉辦的退伍軍人節活動，是敗選後首度公開露面，但梅拉尼婭現身時卻挽着另外一名軍人的手臂。外界紛紛猜測，2人關係開始惡化。

特朗普前政治顧問紐曼爆料，總統夫妻的關係早就完蛋，梅拉尼婭厭惡特朗普，「計算着每分每秒」等待丈夫卸任，才能提出離婚，「如果梅拉尼婭在他（特朗普）任期內離開，將會是一種終極的羞辱，而他將想盡辦法懲罰她」。

梅拉尼婭有意離婚的消息爆發後，她透過發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，她與紐曼鮮少互動，如今「對於她以如此自私的方式報復與抨擊，感到非常失望，尤其在總統曾經給予她那麼多機會以後，更是如此」。

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