凱特初戀對象有型兼是欖球隊隊長　曾跟威廉分手再復合才認定彼此

英國威廉王子之妻凱特，向來被外界視為「王室好媳婦」，不像妯娌梅根那麼有主見、強勢，而心甘情願在威廉身旁當個賢內助，謹守一切的規矩，也不曾對一堆繁文縟節表示太多意見。早在威廉向她求婚前，凱特就曾經多年等待，全天下都看出她在等威廉願意被套牢，因此曾被英國媒體消遣，她仍然將一切都吞忍下去。

不過，威廉並非凱特的初戀，凱特的好友堅稱她被威廉打動，不是因為他將是未來的英國國王、有享不盡的榮華富貴，她本身並不愛出風頭，雖然和威廉在一起之後，她的一舉一動根本不可能不被外界關注，無可避免的會成為全球名人。

其實凱特原本愛的並非威廉，而是學校內的橄欖球隊長哈里布萊克洛克（Harry Blakelock），凱特被哈里迷得團團轉，身旁好友都曾表示，凱特那時的話題只有一個，就是哈里，然而哈里的條件不差，對於凱特沒特別認真，常常若即若離，最後還主動疏遠，令凱特受到很深的情傷。凱特其實在校內就還蠻引起男生的興趣，可是她的性格較羞怯，碰到男孩子示好，常讓她尷尬，並沒有想接受追求。

在與哈里的初戀破局後，凱特才遇上威廉，威廉因為父母婚姻破裂、之後母親意外早逝，養成很重的自我保護心態，對凱特也是雖滿意卻沒那麼想定下來，兩人還一度分手，之後才又復合。據王室專書作者的看法，威廉對凱特觀察很久，確定她適合自己且自己也似乎不能沒有她，才肯把她娶回家，要是凱特沒有足夠的耐性，恐怕也沒辦法如願嫁入英國王室。

【相關圖輯】王冠｜盤點10個超奇怪英國王室禁忌 原來連大富翁都唔可以玩？

+ 7 + 7 + 7

【相關圖輯】英國王室｜威廉王子一家最新生活照 皇室藍配搭「教科書示範」

【相關圖輯】英國王室｜哈里兩舊愛「捱不住」梅根才得以入門 全因威廉與凱特（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀

臉書帳號突被封 哈薩克人權團體4年資料庫一夕烏有

澳洲議員：北京冬奧如同納粹柏林奧運 國際應杯葛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】