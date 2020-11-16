美國大選丨特朗普數度宣布勝選　Fb旋即打臉：預測當選人是拜登

美國總統特朗普（Donald Trump）先後在11月15日及16日於Twitter及Facbook發文，稱自己贏得選舉，不過都被附上標籤。兩個社交媒體提醒群眾，特朗普之言與官方消息預測結果不同，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）才是預測當選人。

特朗普在美國時間11月16日早上8時51分於Twitter發文稱「我贏得了選舉！」不過發文被Twitter附上「正式消息來源對這選舉公布的結果是不同的」（Official sources called this election differently）的標籤。

I won the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

他在美國時間15日晚上11時30分已發過同樣的推文，他在Twitter表示：「我贏得了選舉！」不過其發文亦被Twitter附上「正式消息來源對這選舉公布的結果是不同的」的標籤。

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

特朗普在美國時間16日早上換個平台，再在Facebook發文，打上相同的句字。隨即被Facebook貼上標籤：「拜登是2020年美國總統大選的預測當選人」。標籤顯示出來的效果，看來相當諷刺。

兩則發文都吸引不少網民關注，其中於Facebook的貼文發布不足5小時內，已有38萬個讚好、10萬個「心心」以及14萬個留言。

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網民反應兩極。有人支持特朗普稱「這是事實，我們所有人都知道」、「你是2020年選舉的勝出者！假媒體不能決定！他們想你認輸。」

亦有網民直指拜登才是勝出者，「你只在Twitter及Facebook上贏得選舉，同一時間拜登在美國人手中贏得普選票，拜登是總統當選人。」甚至有人呼籲特朗普不要再醜化美國的民主、價值、正直和文明，叫他面對現實吧。

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