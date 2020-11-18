奧巴馬談當年做總統時兼任女兒小學籃球教練　卻遭家長投訴逼退

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）回憶錄《應許之地》（A Promised Land）11月17日正式出版，他除了談政治外，也寫到擔任總統期間曾客串擔任女兒薩莎（Sasha Obama）小學的籃球教練，希望藉此增加與女兒相處時間，球隊之後成功奪冠，令他雀躍不已，可是「總統級教練」卻引起對手方面的家長不滿，奧巴馬最後無奈遭逼退，只有短暫的教練生涯。

奧巴馬向來是籃球迷，據這位前總統在書中所述，他在2010年左右期間曾客串籃球教練，當時女兒薩莎為小學4年級，在學校內打籃球，他與時任第一夫人米歇爾（Michelle Obama）跟普通父母一樣，都會到場觀看並大叫「搶位」、「回防」提示女兒，另一邊盡量不要如「某些父母」般大罵裁判。

↓奧巴馬11月初為拜登拉票期間，也曾展示自己的球技↓

後來奧巴馬為了增加與女兒相處的機會，決定不只是坐着當觀眾，而是做教練，為球隊在星期日下午安排非正式練習，他甚至找來幕僚兼2001年美國全國大學體育協會（NCAA）冠軍隊成員洛夫（Reggie Love）加入幫忙。

奧巴馬稱，他為隊員提供很基本的訓練，如運球、傳球，甚至是提醒隊員「上場前綁好鞋帶」。他表示，當這支球隊在以18比16比數贏得聯賽冠軍，他與洛夫高興得像贏得美國全國大學體育協會總冠軍般。

奧巴馬一番好意但惹來其他球隊家長不滿，他們認為奧巴馬協助球隊並不公平，甚至要求奧巴馬也去指導一下他們球隊，幕僚洛夫認為，這是因為其他家長希望自己小孩也獲總統指導，未來申請入哈佛大學時可以把這經歷寫入檔案中。

為了避開這些爭議，結果奧巴馬不再做指導教練，與妻子米歇爾一起在觀眾席為球隊打氣。

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拜登（Joe Biden）除了因為總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗面臨權力過渡難題以外，組建新政府本身已經是一個挑戰——不但要贏得民主黨進步派的認同，還要爭取有機會仍然掌控參議院的共和黨的支持。目前有哪些熱門人選有機會加入拜登政府？新政府會否是「奧巴馬校友會」？