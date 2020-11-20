【英國王室】英女王與菲臘親王結婚73周年　三曾孫送賀卡祝福

11月20日是英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）與丈夫菲臘親王（Prince Philip）結婚73周年紀念日，王室當天在社交媒體上發布一張兩夫婦的合照。

小王子公主送賀卡祝福

王室當天在社交媒體發布一張相片並附文稱它攝於溫莎堡（Windsor Castle）內，圖片顯示菲臘親王和英女王坐在一張沙發上，高興地閱讀他人送上的賀卡，原來他們收到的是由喬治小王子（Prince George）、夏洛特小公主（Princess Charlotte）和路易小王子（Prince Louis）3兄妹寫的賀卡，還有來自其他人的祝賀信件。

3兄妹均是威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的子女。

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現年94歲的英女王伊利沙白二世與99歲的菲臘親王1934年在一場親戚的婚禮儀式上邂逅，兩人相戀後，1947年11月20日在西敏寺舉行婚禮。伊利沙白當時還是公主，直至1952年才登基為女王。伊利沙白二世是英國歷史上在位時間最長君主，與菲臘親王的婚姻亦為英國所有君主中最長。

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