金正恩權力核心執位　拜登上台後金與正或有新任務　李雪主居幕後

圍繞在朝鮮國務委員會委員長金正恩身邊的三名女性，第一夫人李雪主、胞妹金與正、勞動黨宣傳鼓動部副部長玄松月一直是輔佐金正恩的核心中的核心。韓媒注意到，進入2020年，三人的地位和作用發生了很大變化。

李雪主自2020年1月25日陪同金正恩前往三池淵劇場觀看新年紀念演出之後就未曾露面，至今已經10個月。韓聯社11月19日報道認為懷孕和生產是最可能的原因。若這個猜測是正確的，預計李雪主未來可能將繼續做好妻子和母親的角色，不會在正式場合出現。

李雪主曾多次陪同金正恩出席公開場合， 點擊大圖查看：

正式場合頻繁出現的金與正和玄松月的地位是「直線上升」。金與正自2014年開始作為勞動黨宣傳鼓動部副部長登上政治舞台，負責金正恩的現場視察和活動禮賓。例如，她負責替金正恩接過花束，剪緞帶的時候遞上剪刀，並於簽署協議時遞上鋼筆。金與正還曾被拍得手捧煙灰缸，接過金正恩的煙灰和煙蒂。

金與正去年年底再次當選勞動黨中央委員會第一副部長，開始接觸朝鮮整體國情，也就是參與整體事務。

朝鮮官媒朝中社6月公開稱金與正為對韓事務總負責人。金與正後來指示炸毀朝韓共同聯絡事務所。勞動黨政治局擴大會議11月15日舉行，金與正還作為候補委員參加會議，與核心幹部一起議論國情。

韓聯社預測，2021年1月舉行的勞動黨第八次代表大會上，金與正很有可能成為正式委員，權力將進一步擴大。

玄松月頻繁出現在公開場合，點擊大圖查看：

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玄松月則從金與正手中接過宣傳鼓動部副部長的職位，開始在金正恩的禮賓活動中頻繁露面。在勞動黨建黨75周年紀念閲兵式上，她接過了獻給金正恩的鮮花，幫助安排、組織各項事務，還於10月14日陪同金正恩檢查施工進度。

美國專家認為，在民主黨候選人拜登（Joe Biden）正式就任新總統後，金與正或接受金正恩的委任，與美國進行實務協商。

美國智庫國家利益中心（CNI）韓國研究高級總監卡齊亞尼斯（Harry J. Kazianis）指出，由於拜登上台後，很難期待如美國現任總統特朗普（Donald Trump）與金正恩之間的美朝首腦會晤，因此朝鮮需要派出重量級的「委託人」參與工作級別的實務協商。