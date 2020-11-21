紐約州長科莫憑每日疫情記者會奪艾美獎

2020年艾美獎頒獎禮即將在11月23日舉行，主辦單位11月20日率先公布其中一名得獎者，讓不少人意外的是，得獎人為紐約州長科莫（Andrew Cuomo），他憑藉在疫情期間每日記者會上的表現獲獎。

該獎為創辦人獎（Founder's Award），以表彰能夠跨越文化界線打動人心的個人或組織，過去的得獎人包括美國前副總統戈爾（Al Gore）、知名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）及大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）。

主辦單位國際電視藝術與科學學院（International Academy of Television Arts & Sciences）表示，科莫在新冠疫情期間展現的領導人得到肯定，他如大師般使用電視廣播向世人告知資訊，讓民眾冷靜下來。

學院主席佩斯納（Bruce Paisner）稱「州長的111場每日記者會執行得很好，因為他有效地製作了電視節目，有角色、故事線，還有成功與失敗的故事。」他又稱「各地民眾都會收看以找出最新發生了什麼，紐約式堅強（New York Tough）也成為了抵抗決心的象徵。」

科莫：代表紐約人獲獎

科莫在獲悉得獎後對大會表示感謝，他稱他是代表紐約人接受這個獎項。

紐約疫情自3月升溫，在4月中達到高峰，於是由3月1日開始，州長科莫舉行了連續111天的疫情記者會，直至6月19日。他在記者會期間多次提醒民眾要保持社交距離、要戴口罩等。紐約疫情嚴重，截至11月21日，該州累計有超過58.4萬宗確診個案，累計死亡人數3.42萬人。