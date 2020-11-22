杜拜前王妃被揭逃亡前曾偷食小9歲已婚男保鏢　付近5000萬掩口費

杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）2019年與前妻約旦公主哈亞（Princess Haya Bint Al-Hussain）離婚，他當時被控涉嫌謀畫綁架2個女兒，以及恐嚇出軌的哈亞公主。然而，近來卻有媒體爆料，哈亞公主離婚前早就劈腿小9歲的英國保鏢至少2年，其間支付的封口費高達640萬美元（約4992萬港元）。

根據《每日郵報》報道，倫敦高等法院在兒童監護權的調查裁決中揭露，46歲的哈亞公主與37歲已婚保鏢佛勞爾斯（Russell Flowers）發生性行為，並贈與許多奢侈禮物，包含1.6萬美元名錶與6.6萬美元的老式獵槍。婚外情曝光後，佛勞爾斯4年的婚姻告吹，哈亞也在2018年被前夫恐嚇，並帶着2個子女逃至英國。

杜拜王妃：哈亞向英國高等法院申請「強迫婚姻保護令」、「禁止騷擾令」以及子女監管權。（Reuters）

報道指出，有匿名人士爆料，哈亞公主偷情期間曾給他160萬美元，以防他向穆罕默德告密，另外3名從2016年起就知情的杜拜王室保鏢，也收取了相同價格的封口費，意即光是這4人的封口費，哈亞就花了640萬美元。內部人士也稱，兩人關係在團隊中早已是公開的秘密。

報道提到，佛勞爾斯的一位密友向《每日郵報》表示，哈亞該為自己追求男人的方式感到羞恥，因為她擁有的財富與權力允許她這樣做，但很多人的生活都因此被毀，另外，佛勞爾斯也要對自己對待妻子的方式感到羞恥，他的行為令人作嘔，「離婚讓佛勞爾斯的前妻很傷心，她花了很長的時間才從感情的背叛中復原。」

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