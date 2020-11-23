泰國艷照門？貴妃詩妮娜「露毛」　逾千照片曝光　被指是王后陰謀

美媒11月23日報道，有1,443張泰國貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的私人照片傳出，部分照片中她擺出性感姿勢。此事被指是王后素提達（Queen Suthida）的陰謀。泰國異見人士、日本京都大學副教授帕溫（Pavin Chachavalpongpun）是其中一個收到照片的人，他自10月起在Facebook上公開它們。

從帕溫公開的照片可見，詩妮娜在部分照片中擺出性感誘人的姿勢。其中一張中她身穿「深V」連衣裙，又俯身面向鏡頭，露出乳溝。在另一張照片中，她對着鏡頭舉起手並「嘟嘴」，卻露出腋毛。有其他照片亦顯示詩妮娜身穿無袖的衣服並露出腋毛。

美國新聞網站Mashable SE Asia23日報道，負責報道泰國政治新聞及其他議題的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）22日在Twitter上表示，他於8月收到一封信，內有一張存有1,443張詩妮娜照片的記憶卡。

馬歇爾指涉事照片顯然地是獲取自3部屬於詩妮娜的手機。他稱大部分照片都有色情成分，可能是她自己拍下來並傳送予泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。

馬歇爾提及，他收到照片時，詩妮娜剛出獄不久，她更恢復了所有頭銜，又到德國與泰王見面。他在Twitter上表示，宮中支持王后素提達的派系強烈反對詩妮娜回宮。馬歇爾相信，詩妮娜的照片流出，可能是目標為破壞她恢復貴妃身份的陰謀。