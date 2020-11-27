新西蘭新一屆國會議員宣誓　麥克道爾讀誓詞先英後廣東話勁吸like

新西蘭大選已在10月17日舉行，議員11月25日在國會召開當天宣誓就任，其中來自政黨ACT New Zealand的新任議員麥克道爾（James McDowall）先以英語宣誓，然後以廣東話再說一次誓詞。影片上載到他Facebook專頁後，不少網民按讚。

麥克道爾在其Facebook專頁上載自己的宣誓片段。他先以英語宣誓，然後以廣東話宣誓：「本人James Samuel McDowall，真誠發誓，定當依據法律，對女王陛下伊利莎伯二世，及其繼承及繼位人效忠，並會盡忠職守。願上帝助我。」

他在Facebook發文稱，議員如果想的話，是可以使用2種語言宣誓，而「為向家庭的另一半致敬，我以廣東話重複誓詞。這不是我說得最好的語言，但試着說是有趣的。」

麥克道爾沒有在文中說明為何他懂得說廣東話，但他除了擔任議員，亦有開設公司，包括名為Online Immigration的公司。公司網站上管理人員的照片，當中有人名貌似華裔的女子，即名為Sushan McDowall的移民律師。從她的名字看來，她可能是麥克道爾的妻子。

在網站管理人員簡介一欄中，已標明由於麥克道爾已當選議員，將不會參與公司日常營運。

圖為公司網站Online Immigration中發布麥克道爾的照片。

麥克道爾不只懂說廣東話，亦曾就香港事務表達意見。他是ACT New Zealand的外交事務發言人，在該黨7月1日上載於政黨網站的聲明中引述他說，中國在香港實行「港版國安法」，「香港的司法獨立現已完全被破壞。」