特朗普屢遭Twitter打臉　近期逾2百推文被標籤　為何他被重點關照

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美國總統特朗普（Donald Trump）是社交網絡Twitter的忠實用戶，他幾乎每一天都會親自發文及轉發大量文章，自11月3日大選亦然。但在Twitter的「重點關照」下，特朗普至今已總計超過200篇帖文，被Twitter標籤為「不正確」，部分甚至被隱藏屏蔽起來，限制轉發。

特朗普在11月7日發的帖文，其中4個連續被Twitter屏蔽起來。（Twitter截圖）

美國社交網站為打擊假新聞及假消息在大選期間流竄增加審查，而總統特朗普的個人Twitter成了密切關注對象。據美國雜誌《Variety》統計，自大選日11月3日以來，特朗普已有超過200條帖文，遭Twitter標籤。

標籤「有關選舉的指控受爭議」

Twitter的標籤主要分兩個級別，第一種是針對特朗普指責大選舞弊，聲稱民主黨「竊取了選舉」結果。Twitter會把其加上紅色標籤，寫着「有關選舉的指控受爭議」。其他用戶可以繼續點讚或轉發消息，但Twitter會特意彈出警告視窗，警告正在點讚或轉發的消息可能誤導。

另一個較高級的是同樣標記內容有爭議，但除了警告以外Twitter更會屏蔽有關帖文並限制轉發。

▲特朗普一個典型指責選舉舞弊、遭Twitter標籤但未屏蔽的例子

雖然Twitter還有最高級的、標示「帖文違反Twitter守則」規定，但特朗普大選以來這類發帖並不多見。特朗普過去有部分發言會被Twitter以違反守則為被屏蔽起來，理由可能是散播假消息、鼓吹暴力等。

特朗普的身分特殊及活躍

特朗普的Twitter會遭到「重點關照」，主要是因為特朗普的身分特殊及其廣泛影響力。特朗普的Twitter有近8900萬的跟隨者，遠高於其他國家領導人，他本人亦是非常活躍的用戶，他曾在一天內寫下及轉發逾200條帖文。

正因為特朗普的影響力關係，他亦成為了各種錯誤消息，假新聞的主要散播源頭之一。美國康乃爾大學（Cornell University）10月一份研究指出，特朗普在散播有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的錯誤消息或假新聞上，佔了37.9%的「貢獻」，意味他是散播與疫情相關假消息假新聞的重要推手。

特朗普在大選上的的發言因此成為Twitter官方監視對象。Twitter表示據內部統計，顯示被標籤的帖文，轉發量減少了29%，認為措施有效。

圖為11月17日，Twitter創立人兼執行主席多爾西（Jack Dorsey）出席參議院聽證會，接受質詢。（Getty）

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下台後失去特權可能被封？

特朗普在卸任總統以後，或許將無法享有這種待遇。事實Twitter會懲罰屢犯用戶守則，及故意大量轉發假消息的用戶。Twitter創立人兼執行主席多爾西（Jack Dorsey）在11月參議院的一場聽證會上表示，特朗普是因為總統才享有特權，容許他在Twitter上多次發表具爭議的言論，而僅以屏蔽處理。

多爾西在聽證會表示，一旦特朗普正式下台，他將失去有關的保護。這意味特朗普若再持續轉發或發表錯誤訊息，他可能被暫時停止帳號，甚至被封鎖。

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