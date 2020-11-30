特朗普屢遭Twitter打臉　近期逾2百推文被標籤　為何他被重點關照

美國總統特朗普（Donald Trump）是社交網絡Twitter的忠實用戶，他幾乎每一天都會親自發文及轉發大量文章，自11月3日大選亦然。但在Twitter的「重點關照」下，特朗普至今已總計超過200篇帖文，被Twitter標籤為「不正確」，部分甚至被隱藏屏蔽起來，限制轉發。

特朗普在11月7日發的帖文，其中4個連續被Twitter屏蔽起來。（Twitter截圖）

美國社交網站為打擊假新聞及假消息在大選期間流竄增加審查，而總統特朗普的個人Twitter成了密切關注對象。據美國雜誌《Variety》統計，自大選日11月3日以來，特朗普已有超過200條帖文，遭Twitter標籤。

標籤「有關選舉的指控受爭議」

Twitter的標籤主要分兩個級別，第一種是針對特朗普指責大選舞弊，聲稱民主黨「竊取了選舉」結果。Twitter會把其加上紅色標籤，寫着「有關選舉的指控受爭議」。其他用戶可以繼續點讚或轉發消息，但Twitter會特意彈出警告視窗，警告正在點讚或轉發的消息可能誤導。

另一個較高級的是同樣標記內容有爭議，但除了警告以外Twitter更會屏蔽有關帖文並限制轉發。

We have some big things happening in our various litigations on the Election Hoax. Everybody knows it was Rigged. They know Biden didn’t get more votes from the Black community than Obama, & certainly didn’t get 80,000,000 votes. Look what happened in Detroit, Philadelphia, plus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

▲特朗普一個典型指責選舉舞弊、遭Twitter標籤但未屏蔽的例子

雖然Twitter還有最高級的、標示「帖文違反Twitter守則」規定，但特朗普大選以來這類發帖並不多見。特朗普過去有部分發言會被Twitter以違反守則為被屏蔽起來，理由可能是散播假消息、鼓吹暴力等。

特朗普的身分特殊及活躍

特朗普的Twitter會遭到「重點關照」，主要是因為特朗普的身分特殊及其廣泛影響力。特朗普的Twitter有近8900萬的跟隨者，遠高於其他國家領導人，他本人亦是非常活躍的用戶，他曾在一天內寫下及轉發逾200條帖文。

正因為特朗普的影響力關係，他亦成為了各種錯誤消息，假新聞的主要散播源頭之一。美國康乃爾大學（Cornell University）10月一份研究指出，特朗普在散播有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的錯誤消息或假新聞上，佔了37.9%的「貢獻」，意味他是散播與疫情相關假消息假新聞的重要推手。

特朗普在大選上的的發言因此成為Twitter官方監視對象。Twitter表示據內部統計，顯示被標籤的帖文，轉發量減少了29%，認為措施有效。

圖為11月17日，Twitter創立人兼執行主席多爾西（Jack Dorsey）出席參議院聽證會，接受質詢。（Getty）

下台後失去特權可能被封？

特朗普在卸任總統以後，或許將無法享有這種待遇。事實Twitter會懲罰屢犯用戶守則，及故意大量轉發假消息的用戶。Twitter創立人兼執行主席多爾西（Jack Dorsey）在11月參議院的一場聽證會上表示，特朗普是因為總統才享有特權，容許他在Twitter上多次發表具爭議的言論，而僅以屏蔽處理。

多爾西在聽證會表示，一旦特朗普正式下台，他將失去有關的保護。這意味特朗普若再持續轉發或發表錯誤訊息，他可能被暫時停止帳號，甚至被封鎖。