拜登勝選｜喵星人會再度「入主」白宮？ 傳拜登有意成為「貓奴」

美國總統當選人拜登（Joe Biden）2020年1月將帶着自己的寵物入主白宮，代表白宮將恢復飼養寵物的傳統，但拜登目前只養了兩隻德國牧羊犬Champ及Major。傳他不排除會再養一隻貓。對上一次白宮有「貓星人」已是10幾年前的小布殊總統時。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目Sunday Morning主持人保萊（Jane Pauley）27日在Twitter上預告說，拜登可能會養貓。拜登妻子吉爾（Jill Biden）在接受媒體訪問時已暗示，不介意養一隻貓：「我很想養一隻貓」，「我喜歡家中有很多動物」。

目前外界仍未知他和吉爾會飼養的貓的品種和名字。拜登未回覆媒體置評要求。

美國總統特朗普（Donald Trump）曾以利用養動物與人建立關係是虛偽為由拒絕在白宮養動物。他成為100多年來第一位沒飼養寵物的美國總統。

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白宮上一次有「第一貓」是在小布殊（George W. Bush）擔任總統的時期，他家飼養一隻名叫「因迪婭」（India）的黑色短毛貓，因德州遊騎兵隊棒球前球員謝拉（Ruben Sierra）的暱稱是「印第安人」（El Indio）而得名。因迪婭在布殊離開白宮前去世，當時是2009年1月。

「因迪婭」在英語中跟「印度」是相同，導致印度民眾不滿，有示威者2004年7月焚燒小布殊的雕像，抗議貓名侮辱對他們的國家。

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