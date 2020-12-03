最後一次在白宮過聖誕節　梅拉尼婭介紹超豪華裝飾

美國現任總統特朗普（Donald Trump）妻子梅拉尼婭（Melania Trump）11月30日公布白宮聖誕節裝飾。

據美國有線電視新聞網（CNN）11月30日報道，梅拉尼婭公布了以「美麗的美國（America the Beautiful）」為主題的白宮聖誕節裝飾，超過125名志願者將白宮裝飾一新，並於11月29日正式揭幕。

2020年11月30日，特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）曬出白宮聖誕節裝飾。（Twitter@Ivanka Trump）

據美國第一夫人辦公室的數據，2020年共使用了106個花環、62棵樹、3,200多個彩燈、超過1.7萬個蝴蝶結以及150多種樹葉和花卉。

美國第一夫人辦公室表示，「特朗普妻子親自挑選了此次佈置的每一個細節，來慶祝這片我們都自豪地稱之為家的土地」。

CNN特別提到，2020年的美國官方聖誕樹矗立在藍廳，根據白宮新聞簡報，它是一棵高達18英尺（約5.5米）弗雷澤冷杉樹，由來自美國各地學生的藝術作品裝飾。此外，許多裝飾物還向新冠肺炎（COVID-19）疫情前線的工作人員致敬。

另據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，儘管新冠肺炎疫情不斷惡化，但梅拉尼婭和特朗普仍預計在採取安全措施情況下舉辦一系列的聖誕節派對。

+ 6 + 6 + 6

在這之前，美國第一夫人發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，白宮將為聖誕節慶祝活動提供「最安全的環境」。與往年相比，2020年來賓人數要少一些，且會要求所有人佩戴口罩，鼓勵保持社交距離並提供洗手液。

格里沙姆稱，「是否參加派對將是一個非常個人的選擇，人們參加每年的白宮聖誕節慶祝活動，享受現場的歡呼聲和標誌性裝飾是一種悠久的傳統」。