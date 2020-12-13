拜登財長人選震驚外界　被稱為預言皇后的天才　愛情故事同樣傳奇

隨着特朗普「認輸」，美國開始進入領導班子交接流程。明年1月，拜登（Joe Biden）將正式入主白宮，現在他正在着手挑選內閣成員。按照美國憲法，拜登有權提名自己心儀的人選，經過參議院同意後分管各要務部門。其中，拜登最讓外界震撼的選擇，是提名前美國聯儲局主席耶倫（Janet Yellen）擔任財政部長。

如果最終獲得參議院通過，74歲的耶倫將成為美國歷史上首位女性財長。不誇張的說，全美國的錢包都將由她掌管，她的一舉一動也將影響全球經濟走勢。耶倫這個名字在財經界可謂如雷貫耳，作為美國第一位女性美聯儲主席，她的職業生涯已經非常驚人。更值得一書的是，這位個子嬌小的老太太是一位真正的天才學者，同時富有人格魅力。耶倫在政壇之外的人生，也是一本厚厚的傳奇。

天才少女的學霸之路

耶倫身高只有1.52米，但從沒有人敢小瞧她。在她成為世界上最有能量的人——不只是女人之前，她就一直是身邊人裏最棒的那位。1946年，耶倫出生在紐約布魯克林，一個知識氛圍很濃厚的猶太家庭。父親朱利葉斯是波蘭移民，來到美國後成為了家庭醫生。母親安娜是一名小學老師，後來為了照顧大兒子約翰和剛出生的耶倫辭去了工作，成為家庭主婦。

耶倫從小就展現出了超乎常人的智力和學習能力。在家鄉當地的漢密爾頓堡高中就讀時，她就是個風雲人物。因為成績太好，她在高中被冠上了「超級書呆子」的綽號，雖然偶爾也參與課外活動，但與60年代那個充滿音樂、派對和政治騷動的少年世界顯得格格不入。畢業時，耶倫被選為優秀畢業生代表在畢業典禮上台致告別辭。當時漢密爾頓堡高中的傳統是校報編輯會參訪畢業演說的學生代表，耶倫也是編輯之一，於是她採訪了自己。

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在另一所名校哈佛當了幾年助教後，耶倫被耶魯校友、美聯儲國際金融部掌門人特德．杜魯門看中，進入了美聯儲負責研究國際貨幣改革，那時的耶倫才31歲。也就是在那個時候，耶倫遇到了自己的人生摯愛。

兩位經濟學大神的愛情

在1977年，耶倫在美聯儲華盛頓總部的餐廳，遇到喬治．阿克洛夫。這時候的喬治．阿克洛夫，還不是2001年獲得諾貝爾獎時名滿全球的經濟學大神，而是正在人生失意時。

這對經濟學的神仙眷侶，也逃不過世俗的煩惱——兩個人工作都太忙，孩子沒人帶怎麼辦？1981年，他們在《加州人日報》上登廣告找保姆。在保姆待遇的問題上，這對經濟學家夫婦決定給出高於市場價的薪水。理由是，如果保姆心情好了，那麼她照顧孩子也會更上心。在這個邏輯上，他們甚至設計出了一套新的勞動力市場理論，命名為「效率工資理論」。

他們認為，正是因為僱主支付高於實際的薪酬來鼓舞員工士氣，不願承擔換人的成本，間接導致了已經失業的人找不到工作，所以在失業率高的時期，貨幣刺激能擴大對勞動力的需求。這套理論也成了後來美聯儲刺激就業增長的政策基礎。

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「預言皇后」的政壇之路

能力愈大，責任愈重。隨着在業界名氣愈來愈響，耶倫的職業道路很快從講台轉移到了政壇。1994年，時任美國總統克林頓（Bill Clinton）親自點名，耶倫成為了美聯儲委員會委員，3年後進入克林頓的智囊團，任職美國總統經濟顧問委員會主席。2004年成為三藩市聯邦儲備銀行行長。到了2010年，在奧巴馬（Barack Obama）提名下，耶倫任職美聯儲副主席。

事實上，在象牙塔中鑽研了半輩子學問的耶倫，一開始對政壇並不適應。《金融時報》曾援引耶倫同事對她的評價說，耶倫初入政壇時日子並不好過，「她常會在職業政客那裏碰釘子，但那段經歷也讓她煉就了鋼鐵般的意志」。

她的行事風格也和其他身居高位的美聯儲委員相當不同，被公認為是「有親和力、令人愉快」的人。耶倫重視傾聽，願意花時間和下屬交流，充滿幽默感。即使是在最緊張的會議場合，耶倫依然能表現出讓人如沐春風的親和力。該鐵腕的時候她就會擺出撲克臉，展現自己的強勢。

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全球最有影響力的女性

在奧巴馬上台後，美聯儲時任主席伯南克（Ben Bernanke）即將卸任，新任主席的人選也成了全球的焦點。這時候，因為長久累積的好人緣，更因為近乎完美的決策能力，耶倫獲得了300位經濟學家聯名為她背書，致信奧巴馬支持耶倫成為新任美聯儲主席。

2014年1月6日，經過美國參議院投票表決，耶倫成為美聯儲主席。這是美聯儲百年史上第一次由女性執掌大權。在多家媒體的年度評選中，耶倫超過了德國總理默克爾（Angela Merkel），成為全球最具影響力的女性。耶倫的任期只持續了一屆，短短四年。她也是近幾屆中唯一一個沒有經歷過經濟衰退或重大危機的主席。

野村證券美國首席經濟學家路易斯．亞歷山大（Lewis Alexander）如此評價過耶倫面前的道路：「她的挑戰沒有伯南克那麼棘手，也沒有伏爾克（Paul Volcker）那麼艱深，但耶倫的挑戰更細微，需要更精細的判斷。」那時候，沒人能預料到，耶倫的最大「挑戰」很快就將登場，他的名字叫做特朗普。

耶倫與特朗普的「恩怨情仇」▼▼▼

如今74歲的耶倫即將成為美國財政部長，可以說是眾望所歸。接下來如果順利上任，她所面臨的挑戰卻是以往幾任財長中最大的。因為新冠疫情，拜登政府計劃對於明年的財政支出中，劃出了3萬億美元作為相關失業救濟，加上免除學生貸款的2萬億補貼、對各州地方財政的2萬億和各種基礎設施建設，耶倫如何決定這些巨額支出的優先順位，就是一個難題。

另外，今年也是全球在二戰後首次出現貧困人口上升，明年即使疫情結束，還會有很多國家出現債務問題。美國將如何面對自己和他國的債務危機，特別是如何處理和中國的經濟矛盾，最後的重擔都將落到耶倫身上。

作為美國財政部長，耶倫掌握着的不只是全美國人的錢袋子。毫不誇張地說，她的一舉一動，都將影響世界經濟走勢。 「預言皇后」會在明年有怎樣的表現，我們可以拭目以待。

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