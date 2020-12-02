第一千金難重回曼哈頓？紐約市貼滿海報：不歡迎伊萬卡

美國總統特朗普（Donald Trump）於總統大選失利，即將遷出白宮。第一女兒伊萬卡（Ivanka Trump）的去向引起關注。不過有人已經於紐約市曼哈頓（Manhattan）街頭貼起海報，表明不歡迎伊萬卡。

喜劇組合The Good Liars成員塞爾維格（Jason Selvig）和施蒂夫勒（Davram Stiefler）於海報直指紐約市不歡迎伊萬卡，形容她有「裝出來的高雅口音」，嫁給了「瘦長人」（slenderman）。海報設計成為通緝犯的海報，只是「WANTED」的字眼變成了「NOT WANTED」。

「瘦長人」是網絡流行的虛構角色，被稱為超自然邪惡生物殺童魔。瘦長人身形瘦長，臉部沒有任何表情和輪廓，通常身穿全黑色西裝，並打上領帶。顯然，The Good Liars是依據庫什納（Jared Kushner）瘦高的身材，將他比喻成為瘦長人。

“Not Wanted: Ivanka Trump” signs are up in New York pic.twitter.com/74Ft4vkePc — The Good Liars (@TheGoodLiars) November 28, 2020

《紐約時報》曾報道，雖然伊萬卡和庫什納在特朗普就任美國總統前一直是紐約上流社會的核心人物，但紐約對他們似乎並不友好。伊萬卡過去的朋友為防止他們回歸紐約社交圈，還向《名利場》雜誌投稿披露伊萬卡「往事」，所以伊萬卡夫婦考慮在新澤西州或佛羅里達州落腳。

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