美國大選2020｜姪女再批評特朗普：他無法改變輸的事實

2020年美國大選結束後，現任總統特朗普（Donald Trump）至今仍拒絕承認，12月3日，他的姪女、心理學家兼作家瑪麗（Mary Trump）批評這位總統，她稱特朗普毫無根據地認為自己贏得大選，是因為堅信自己應該永遠贏得勝利，並且對此「撒謊、欺騙及偷竊」。

瑪麗在接受美國廣播公司（ABC）採訪時說：「在特朗普看來贏得選舉是如此重要，他總是認為他值得贏，所以說謊、欺騙、偷竊都是沒關係的。」她認為「現在他無法改變輸了的事實，他輸得很慘。」

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他的支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：

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瑪麗繼續批評叔叔特朗普，她認為特朗普是一個可怕、無能且殘忍的人，在這4年裏大家都看到了殘忍是特朗普炫耀權力的一種方式，沒人能阻止他，而每一次未受到懲罰的違法行為都為他突破極限做出「鋪墊」。

瑪麗又認為，如果特朗普和所有與他一起犯罪的人不被追究責任，那將是一場悲劇，「我認為從長期來看，這將不利於美國的恢復。」白宮方面未有立即對瑪麗的言論發表評論。

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