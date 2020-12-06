英王室轟《王冠》抹黑查理斯夫婦　Netflix發布戴妃生前訪談還擊

Netflix招牌大戲之一《王冠 The Crown》，最新一季提及查理斯王子與戴安娜、卡米拉之間的三角糾結，對於戴安娜的不幸婚姻深刻呈現，使查理斯與卡米拉更讓觀眾反感，由於查理斯仍是英國國王第一順位繼承人，王室人員對Netflix重炮攻擊，稱他們是有企圖抹黑查理斯與卡米拉。

《王冠》第4季中提到查理斯和卡米拉結婚無望後，面對成家壓力，娶了年輕貌美又單純的戴安娜，偏偏婚後仍沒法忘記卡米拉，看到戴安娜令民眾崇拜與愛戴遠勝自己，又忍不住嫉妒，讓查理斯顯得用情不專外，還氣量狹窄，毫無一國之君的格局。而且戴安娜面對王室勤務壓力加上婚姻不幸福，有憂鬱、厭食的傾向，雖然在查理斯之外也有別的情人，卻比查理斯和卡米拉令人同情。

【王冠】難忍查理斯卡米拉暗通款曲 戴妃婚前早現暴食症徵狀腰圍銳減5.5吋：

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雖然英國人至今都還懷念、喜愛戴安娜，對於查理斯和卡米拉的反感其實已不及戴安娜車禍去世時那麼強烈，《王冠》又再喚起大家的回憶，自然讓王室人員急着出面護主。Netflix索性在官方社交帳號上發布一段戴安娜生前訪談短片，標明「請大家自己看戴安娜怎麼說」，突顯並沒刻意加油添醋，下面的網友回應不只批判查理斯、卡米拉，甚至罵到伊利沙白二世女王與丈夫菲臘親王，認為兩人對於新抱戴安娜態度冷漠、沒有盡力幫忙，也要為她的人生悲劇收場負責任。

按圖觀看《王冠》S4精彩劇照▼

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光是抨擊未來國王已夠令王室人員頭痛，更何況罵到還在位的女王？這絕對不能忍受，因此對Netflix和《王冠》的反擊力道加強，更擔憂因為該劇在部分服裝等細節考據相當下工夫，觀眾可能真認為劇情全都是真實發生過的事，讓王室重要貴族形象更差，甚至動搖對於君主立憲制度的支持。早先英國文化大臣就已表明要Netflix註明《王冠》只是戲劇，不完全是事實，近日王室人員對該劇的反彈更烈，顯然這場風暴還未平息，有可能持續擴大。

【同場加映】《王冠》服化道的製作非常精良，觀眾有理由主觀認為故事內容具說服力且信以為真。按圖即睇Emma Corrin飾演戴妃的造型：

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