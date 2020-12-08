娶日本公主能賺多少錢？日媒替真子未婚夫小室圭計數　百姓拒埋單

2020年走到了末尾，在鄰國日本，除了疫情之外，這一陣子民眾討論度最高的事，莫過於公主真子的婚事了。從2017年9月宣布訂婚至今，這場皇家婚禮已經拖了足足三年。之所以這麼難，很多人都明白，主要原因在這位「準駙馬爺」小室圭身上黑點太多，母親是「老賴」，自己又沒工作。日本皇室對他不滿意，日本民眾對他也不滿意。但就在上個月底，文仁親王在55歲生日的記者發布會上說了這麼一句：「如果真子和小室圭真想結婚，我和妻子作為父母，會尊重孩子的想法。」對於女兒的婚事，文仁親王終於鬆口了，引起了日本全民新一輪大討論。

好事的日本媒體啪的一下端起了算盤，很快啊，給出了一串數字，分析小室圭如果入贅皇家，一年能領到多少錢；或是真子按例降格平民出嫁，皇家要貼多少嫁妝。這麼一來，日本百姓又不高興了，因為這些流進小室圭口袋中的錢，都是納稅人的血汗錢。替國家養這麼一位遊手好閒的爺，憑什麼？

黑點多多的駙馬爺

先來簡單說說小室圭這個人。他第一次在日本民眾面前公開亮相，是在2017年9月，真子和小室圭共同舉行發布會，宣布兩人準備訂婚，婚禮將於2018年11月4日舉行。兩個人是大學同學，2012年在一次聯誼會上相識，墜入愛河。當時日本民眾對小室圭印像還真不錯，畢竟長相陽光，從小到大讀的都是國際學校、私立大學，家庭背景也算可以。因為外形條件出眾，小室圭還曾被神奈川縣藤澤市旅遊協會選為當地旅遊代言人，官方稱號「海王子」。不料沒過多久，「海王子」就成了「海王」。

日本媒體盯上了這個「最強贅婿」，開始調查他的過往，沒費甚麼力氣就找到了這麼幾張照片。這些都是小室圭以前在派對上的照片，左擁右抱，有些姿態還頗為輕浮。愛面子的日本民眾對他的印象此時已經一落千丈，不管拍照時是不是已經和公主交往，這樣的派對動物都和皇家形象格格不入。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

更大的瓜來自小室圭的家庭。父親原來是一名市政官員，在小室圭10歲那年自殺身亡，他的爺爺奶奶也在不久後相繼自殺離世。小室圭和媽媽、外公一起在小公寓中長大，媽媽到處打工養家。小室圭的媽媽小室佳代成了媒體的另一個焦點。在丈夫去世後，佳代和一個名叫竹田的男子交往甚至訂婚。竹田很同情這對母子的遭遇，提供了他們的生活費，衣食住行各種照顧。但最後發現小室佳代只是把自己當飯票，在別處還有另一個男朋友，無奈分手。在此期間，竹田自稱曾藉給小室家400多萬日圓作為小室圭的學費。分手後他想把錢要回來，卻遭到了拒絕。

這些事被媒體曝光後，真子公主的父親文仁親王要求小室圭公開回應質疑。小室圭就通過律師發表了一封聲明，大意說是竹田自己食言，之前明明說了不用還錢了，後來出爾反爾。言下之意是反正沒有借條作證，這筆糊塗賬就算了吧。這樣一來，小室圭還被冠上了「老賴」、「鳳凰男」的標籤。最要命的是，雖然學了多年法律，但已經快30的小室圭還沒有一份正經工作，頂多算個實習律師，靠自己養身份尊貴的真子公主根本是天方夜譚。

真子公主的堅持

伴隨着巨大的輿論壓力，真子公主的婚期只得一拖再拖。2018年8月，小室圭為了躲避媒體，乾脆出國留學，在美國的福特漢姆大學讀3年法律，目標是成為正牌「國際律師」再回日本，明媒正娶真子公主。這樣一來，所有的壓力就落在了真子公主和日本皇室身上。有網友爆料稱，能拿到去美國留學的資格和獎學金，背後也是真子公主留學時積累下的人脈運作的。

日本皇室則是巴不得趕緊和小室圭撇清關係。在剛入學福特漢姆後，大學曾在新聞稿中用「真子公主未婚夫」的頭銜來指代小室圭。處理皇室事務的日本宮內廳一看就急了，趕緊聯繫學校刪了稿。但最讓人觸動的是，儘管全世界都反對這門婚事，真子公主自己卻始終堅定，真心不渝。就在上個月，父親文仁親王「立皇嗣之禮」剛結束6天后，真子公主發表了一則公開信，表達了自己對於婚事的心情。「很多人想知道我們兩個人對這場婚姻的看法，我也明白許多人不看好我們。但是，對於我們來說，彼此是能夠相互依靠的不可替代的存在，結婚是我們共同的選擇。」真子也在這封公開信中表示，自己已經在近日取得了父母的理解。

儘管全世界都反對這門婚事，真子公主自己卻始終堅定，真心不渝。（視覺中國）

文仁親王的焦慮其實遠勝於女兒，特別是在哥哥德仁繼位之後，自己作為皇嗣，女兒的婚事直接代表了皇家的形象。這三年來，人們也可以從每年生日記者會的公開發言中看到文仁親王態度的反覆。兩年前的11月30日，他說：「如果大多數人不同意這門婚事、不能為此感到開心的話，就無法舉行儀式。」到了如今，文仁親王的態度變成了：「如果真想結婚，我們會尊重他們的想法。」

畢竟文仁親王本人的愛情故事也是皇家和平民結合的典範。他和妻子紀子也是在大學校園中相遇，出身普通家庭、充滿純真氣質的紀子很快被日本國民所喜愛。紀子妃也是第一位嫁入日本皇室的中產階級女性，被稱為「平成灰姑娘」。站在這個立場上，文仁親王的確可能更容易體會女兒的心境。

如果入贅，年入千萬日圓

如今父親鬆口，給真子公主的婚事開了綠燈，小室圭明年學滿歸國，一切似乎都在朝著好的方向進行。剩下的問題就很實際了——如果順利完婚，小夫妻倆將如何生活。對於小室圭來說，他的目標是在美國考出律師證。他所就讀的大學並不屬於美國法律界傳統的T14（哈佛、史舟福、耶魯等14所著名院校），在美國也無法短時間在一線律所找到工作。如果他想回到日本國內執照營業，按照規定至少要再有一年的工作經驗後註冊為「外國法律事務律師」，真子的婚事不可能為了他的事業再浪費幾年的等待時間。

目前看來，最可能的結果就是在小室圭明年回國後，兩人就著手準備婚禮。屆時真子公主將年滿30歲。按照日本《皇室範例》，公主下嫁平民需要主動放棄皇室身份。為了保障婚後依然能維持生活水準，皇室會以「結婚一時金」的名義給一筆嫁妝。2005年，當時的明仁天皇長公主清子出嫁，獲得了1.5億日圓「結婚一時金」。現在如果真子公主出嫁，媒體推測「嫁妝」金額也不會低於這個數。

另外，根據日本皇室內閣記者山下晉司的分析，小室圭破例加入皇室也並非不可能。如果入贅，他將成為「真子內親王配圭殿下」。分析稱，目前皇室每年給真子的生活費為3050萬日圓，按照折半來算，小室圭入贅後每年將獲得1525萬日圓。這樣以來，小室圭就從「無業」直接成了年入近百萬的有錢人，加上皇家身份，真就成了「最強贅婿」。

小室圭入贅後每就從「無業」直接成了年入近百萬的有錢人，加上皇家身份，真就成了「最強贅婿」。（視覺中國）

日本皇家的支出，幾乎都來自民眾稅收。這樣一來，日本網友不高興了，紛紛大發牢騷。「厲害，到死之前都能一直領錢，最強了。」「再也不必假裝要當律師了。」「真子公主的軟飯男。」類似的嘲諷在日本論壇上隨處可見。

當然，也有許多不同的聲音。比如不少人認為，相比年入千萬日圓，加入皇家將被奪去很多正常人的生活自由，這也是一種痛苦。更多人則相信，真子公主還是會按照慣例，去掉自己的皇族頭銜成為平民，和小室圭完婚。不論如何，這場皇家大戲至少還將演上一年，且看看第四季將會有什麼精彩劇情吧。

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