【英國王室】威廉凱特訪蘇格蘭被指違防疫措施　政府冷待民眾報警

英國威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Catherine）展開為期三日的旋風式全國訪問行程，探訪新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間堅守前線的醫護和教師，12月7日率先抵達蘇格蘭和英格蘭北部。不過他們被指違反蘇格蘭的防疫措施，政府冷待之餘，愛丁堡（Edinburgh）甚至有人「報警」要求警方處理。

威廉和凱特從倫敦出發前於火車資訊板留言，感謝所有運輸工人於艱難的一年維持國家的運作。他們乘坐皇家火車首先前往愛丁堡，會見醫務輔助人員，再轉往英格蘭北部的巴特利（Batley）。

蘇格蘭卻似乎不太歡迎威廉和凱特的到訪。根據蘇格蘭政府的防疫規則，除非有必要的原因，否則不得進出第三和第四級別的地區。愛丁堡目前列為第三級別，因此有人質疑威廉和凱特違反防疫措施。

一直爭取獨立的蘇格蘭政府冷待王室到訪。雖然政府否認要求威廉和凱特不要到訪，但首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）出席記者會時表示，蘇格蘭政府獲告知王室訪問的用意，已經確保王室知道蘇格蘭目前的限制措施。她也指，訪問是王室的事，所有問題應該向白金漢宮查詢，言談間顯得冷淡。

英國廣播公司（BBC）引述王室消息人士指，威廉和凱特的訪問計劃是與英國、蘇格蘭和威爾斯政府共同制定，而且政府容許出於工作目的的跨境出行。《電訊報》引述王室消息人士表示，行程是必要工作，不能以視像形式代替。

有網民透過社交媒體向警察投訴，並寫道：「我自8月起不能到愛丁堡探望孫兒孫女，但他們可以大搖大擺前往愛丁堡。」也有人質疑為什麼不拘捕犯法的王室成員，或者處以罰款。