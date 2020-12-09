日本皇后雅子57歲生日　向醫療人員致敬

12月9日是日本皇室皇后雅子57歲生日，她透過文章傳達想法，表示今年世界遭受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）侵襲，是令人非常心痛的一年，她並向不分晝夜忙碌的醫療人員表示敬意。

中央社引述日本放送協會（NHK）報道，雅子在文章一開頭就提到，今年特別感受到生命的重要性，沒有想到全世界都遭受疫情這樣的重大災難，是令人非常心痛的一年。

雅子表示，她對於不分晝夜盡力服務的醫療人員，由衷地感到敬意與感謝；對於許多遇到經營困難與失業等狀況的人們，也感到非常難過。她衷心希望大家心連心，不忘為彼此着想，向遇到困難的人伸出援手，一起合力度過這場試煉。

雅子也提及，2020年7月熊本縣一帶發生豪雨，造成多人罹難，且多為身障或高齡人士，她感到很難過遺憾。

↓日本宮內廳分別就雅子皇后與愛子公主生日發布官方照片：

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雅子嫁入皇室後患上適應障礙症，為關心她的民眾所注視。對於她尚未痊癒的情況，宮內廳的醫生團表示，她仍在恢復的過程中，健康情形有些起伏，因此重大的活動與活動要持續進行的情況下，會有些疲勞。

宮內廳也公布了一段雅子與日皇德仁的影片，兩人在赤坂御所中，雅子拿着今年養的蠶所結的繭，帶着笑容與德仁談話。

↓想看看雅子皇后在德仁登基儀式上雍容華貴的裝扮，請點擊放大觀看：

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