美媒：梅拉尼婭打包行李準備搬離白宮　「現在只想回家」

美國總統特朗普（Donald Trump）想盡辦法留於白宮的同時，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）似乎已經收拾心情重新出發。美國有線新聞網絡（CNN）12月9日引述熟悉梅拉尼婭想法的人報道，這位另類第一夫人「只想回家」。

報道引述知情人士稱，梅拉尼婭「只想回家」。對於特朗普四年後可能再度參選，梅拉尼婭感覺「應該不會太順利」。

報道稱，梅拉尼婭已經開始安排搬往佛羅里達州。消息人士指，梅拉尼婭的14歲兒子巴倫（Barron Trump）將轉會到佛羅里達州讀書。梅拉尼婭開始打包白宮的私人物品，並考慮要從紐約的特朗普大廈帶走什麼物品。梅拉尼婭遷進白宮時聘僱的室內設計師最近幾周也開始監督海湖莊園的裝修工程。

除了準備搬離白宮，梅拉尼婭還為日後的生活開支打點。報道指，梅拉尼婭4月邀請凱利（Marcia Lee Kelly）到白宮擔任無薪顧問。梅拉尼婭要曾任職行政辦公室的凱利向西翼同事和行政管理和預算局打聽，納稅人的資金會否撥給前第一夫人。

雖然總統卸任後有津貼可以設置官方辦公室和聘請職員，並補貼部份旅行費用，但前第一夫人沒有任何補貼。只有第一夫人的丈夫死後，她才能獲得每年2萬美元的養老金。

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很多第一夫人離開白宮後都會出書，例如前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）的《成為這樣的我》（Becoming），梅拉尼婭或許也不例外，不過未必會是回憶錄。報道引述一位出版界人士表示，梅拉尼婭考慮寫一本關於白宮招待歷史的精裝畫冊，或者是一本關於她擔任第一夫人期間完成的設計項目的書。

梅拉尼婭之所以關心卸任後的預算問題，可能考慮像大多數第一夫人一樣，離開白宮後設立辦公室，繼續推行任內的計劃或項目。有消息人士稱，梅拉尼婭考慮保留她的「Be Best」計劃，不過另一名消息人士則指她目前沒有確實的計劃。

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