【泰國王室】出家「廢后」敗部復活？　傳獲復位全因「王牌」在手

泰國王室宮鬥戲碼不斷，除了貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）再度赴寵與王后爭位之外，近來又有消息傳出，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）有意恢復第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）的王室地位，讓提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）能夠重溫母子天倫，也希望藉此消弭派系鬥爭。

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長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）12月9日在Twitter發文指出，「有越來越多的傳言指出，（泰王）這幾天內將會宣佈恢復第3任離婚妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）的王室地位。」他也指出，目前還無法證實消息是否為真。

西拉米是提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）的親生母親，若她真的再度母憑子貴重返王室，那麼提幫功作為王位繼承人的事實也將更加明朗。馬歇爾提到，西拉米回鍋也可能有助於減少不同派系間的陰謀和內鬥。

泰王2001年迎娶第3任妻子西拉米，2人於2005年生下提幫功王子，結果西拉米的親戚在2014年接連因貪腐遭逮，泰國王室遂宣佈，「國王授權同意宣布，王儲哇集拉隆功的王妃西拉米透過書面聲明，放棄王室地位。」

當時42歲的西拉米早已醜聞不斷，包括2014年5月時不顧泰國政變時局動亂，和王儲在英國五星級酒店享樂；不雅照與裸胸替愛犬慶生的影片流出後，更重創王室的形象。

王室期間也曾放出消息說，西拉米已經出家，成為一名尼姑，但外界都心知肚明，這無疑是將她打入冷宮。直到親近人士索姆薩克（Somsak Jeamteerasakul）再公佈她的近況，只見西拉米脫去華麗的服飾，身穿素衣白袍，專心的種菜耕耘和唸經，雖然不再雍容華貴，卻仍掩飾不了她與生俱來的氣質。

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