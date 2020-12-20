要讓全世界羨慕　朝鮮擬重新發展　金剛山旅遊區是什麼？

朝媒12月20日稱朝鮮內閣總理金德訓近日赴金剛山旅遊區開發項目現場實地考察。平壤政府計劃重新發展金剛山旅遊區的設施，將那裏營造一個國際渡假村。

朝鮮最高領導人金正恩2019年曾批評旅遊區內由韓國承建的旅遊設施雜亂無章、殘破、落後而無美感，下令拆除韓國在旅遊區內興建的設施。

朝鮮中央通訊社20日引述金德訓的話說，他們會在金剛山建構成一個為人民服務、現代化、能讓全世界羨慕的文化景區。

韓聯社引述學者認為，朝鮮很難有資源單獨重新發展金剛山旅遊區，而從朝鮮和韓國目前的緊張的關係來看，平壤要找外資會面對挑戰。

金剛山旅遊景區的景色。（路透社）

數次要求拆卸

韓聯社1月17日引述韓國政府有關人士報道，朝鮮要求韓國在2月底前清拆所有位於金剛山的設施。此前朝鮮2019年12月底透過位於開城的朝韓聯絡辦公室，通知首爾方面關於清拆的要求。平壤方面曾在2019年11月作出類似通知，要求韓國在11月底前拆除有關設施。

當時朝中社報道還指，金剛山並非兩韓共同享有的土地，亦不是韓朝合作以及和解的象徵，在民族以及子孫後代面前，只有朝鮮才是金剛山的真正主人。

從朝鮮的有關舉動看來，金正恩是有意獨自發展旅遊區，不再用上來自韓國的幫手。

朝鮮領導人金正恩參觀陽德郡溫泉度假村。圖為朝中社2019年10月23日發布的照片。（Reuters）

韓朝友好象徵

金剛山位於韓朝交界，大部分山峰位於朝境內。它位於江原道東部，被稱朝鮮第一山。

金剛山旅遊景點是由朝鮮亞太和平委員會與現代集團在1998年11月開始的項目。現代集團子公司峨山投資數億美元興建，並獲30年的獨家開發權。當地建有高爾夫球場、滑雪場及其他設施，而名為金剛山賓館的酒店，更被稱為區內旗艦酒店。

1998至2008年間，有逾100萬韓國人來金剛山旅遊。這為急需推動經濟的朝鮮帶來可觀的收入。

金剛山項目曾被譽為韓國「陽光政策」，以及韓朝合作的象徵，但2008年一名韓國月遊客誤入旅遊區附近的軍事禁區，被朝鮮士兵開槍打死。此後韓國停止這旅遊項目。

韓國一直有意與朝鮮共同開發金剛山，當地曾在2018年成為離散兩地家庭短暫團聚的地點。（Getty Images）

重推項目的矛盾

朝鮮一直要求恢復它，但韓國提出3個條件，包括查明事件真相、防止類似事件重演、制定保障遊客安全的制度性規則，惟韓朝一直無法達成共識。

朝鮮在2010年4月起容許企業在金剛山景區朝方一側經營旅行團。此外當地也曾被用來讓韓朝離散家庭團聚。

韓國總統文在寅與朝鮮領袖金正恩曾在2018年同意重新開始這個項目，但情况在政治上有不妥。畢竟朝鮮尚未就女遊客被人開槍殺死一事道歉、首爾政府無法保證遊客的安全，還有就是朝鮮仍未擺脫聯合國的制裁。因此文在寅在恢復旅遊項目方面，就算有心也是無力。