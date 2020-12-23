凱特不高興了？英王室Twitter人氣排行榜五甲不入　梅根穩坐冠軍

英國威廉王子與妻子凱特近來似乎運勢不順，連和叔叔愛德華王子一家搶先造訪新的聖誕燈飾園區，都會被拍到疑似9人群聚、違反英國的防疫規定，招來不少網友反感和批評。然而據王室觀察家的看法，最讓凱特和威廉不開心的又是威廉的弟弟哈里和他的妻子梅根，因為梅根在今年的Twitter討論人氣遙遙領先其他英國王室成員、穩坐冠軍，哈里則名列亞軍，季軍則是伊利沙白女王二世，威廉和凱特連前5名都排不到，甚至還輸給威廉與哈里已故的母親戴安娜。

由於威廉與凱特是英國未來國王、王后，過去王室工作人員就把保護兩人視為最重要的任務之一，還刻意壓抑梅根與哈里，就不希望他們的風頭搶過威廉、凱特與女王，哪知道梅根和哈里無法忍受之下，決心退出王室重要成員身分、到美國尋找新生活，一沒有了王室人員的打壓，兩人盡情做自己，一舉一動都能夠引起熱烈話題，反而威廉和凱特就缺乏這種群眾魅力，就算英國王室迷把兩人捧上天、王室人員努力再三，關於他們的討論聲音，就是不如梅根與哈里，梅根等於狠狠出了一口氣，凱特和威廉格外不是滋味。

最糟糕的是事，王室內部是個陳腐又勢利的環境，威廉與凱特非得要顯得「受萬民擁戴」，王室工作人員才算是達成任務，這種情況無疑對他們也很不利，尤其英國民間始終不缺「廢掉君主立憲」的聲音，威廉和凱特沒搞好兄弟、妯娌間的關係，把原先應該成為後盾的哈里與梅根逼走，變成互別苗頭的對手，又玩不過在荷里活打滾過、知道如何製造話題的梅根，還不知要繼續灰頭土臉到何時？

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