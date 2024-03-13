23條立法｜法案委員會花39小時迅速審議條文　略較選舉改制修例長

審議落實基本法23條立法的立法會《維護國家安全條例草案》委員會，下午2時48分完成條文逐項審議工作，明天（14日）早上9時討論修正案。按程序，草案委員會會先向立法會內會滙報，再由內會決定向立法會大會提交草案恢復二讀、三讀程序。



統計23條立法的委員會審議時間，共花了6天、約39小時，略長過立法會、區議會選舉改制時修例委員會時間。



立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（11日）連續第四天開會審議條文（廖雁雄攝）

23條委員會花39小時審議 略較立會、區會選舉改制長

《維護國家安全條例草案》委員會今日（13日）下午完成《基本法》23條立法草案逐條審議工作，政府將向委員會提交修正案，供委員會明天（14日）早上9時討論。

法案委員會3月8日開始審議草案，統計花了6天、約39小時會議，迅速完成審議，不過如果與立法會和區議會選舉改制處理修例的委員會比較，23條立法只是稍為用多一點時間。

根據立法會網頁，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》委員會召開約32小時會議審議條文，及後再召開約6小時會議完成審議修正案，即總共花27天、約38小時完成草案及修正案審議。

至於《2023年區議會（修訂）條例草案》委員會，則召開約18小時會議，9日內迅速完成審議條文。