23條立法｜《南華早報》前總編的憂與盼：香港切勿坐等中央指令

立法會《維護國家安全條例草案》委員會正在火速審議《基本法》第23條的立法工作，曾經撰文批評香港政壇出現形式主義、官僚主義、享樂主義等不良現象的《南華早報》前總編輯王向偉，接受民主黨前主席劉慧卿網台節目《ChatDP）訪問時表示，他最擔心的問題並不在於怎樣立法，而在於特區政府如何治理好香港。他深信中央將會堅持「一國兩制」，但提醒香港官員不應坐等中央指令，而要主動爭取發揮國際優勢的空間，同時認真檢視自身發展的困境，再向市民交代長遠解決規劃。



《南華早報》前總編輯王向偉王向偉接受民主黨前主席劉慧卿網台節目《ChatDP）訪問時表示，他最擔心的問題並不在於〈基本法〉第23條怎樣立法，而在於特區政府如何治理好香港。（民主黨提供）

訪問伊始，劉慧卿提到，為期一個月的《基本法》第23條立法公眾諮詢結束後，保安局局長鄧炳強表示有98.6%的意見書都支持是次立法工作，但她有不少朋友私下表達擔憂，只是害怕會被秋後算賬而不敢公開發表意見。現職香港浸會大學傳理學院新聞系副教授的王向偉則回應指，特區政府固然應該儘快立法，而公眾如有不同意見也應該盡量表達，因為只有溝通才可能驅使當局更好地為市民釋除疑慮，防止自我實現預言。

「我現在就是在表達擔憂，但難道說，我表達了之後，就會被抓嗎？」出生於東北吉林的王向偉，早在回歸之前的1994年已經來港投身傳媒工作，及後於1996年加入頗具國際名聲的英文報章《南華早報》，一做就是26年。他的「擔憂」自然和傳媒行業息息相關：「我會問，香港媒體還可以批評中國共產黨嗎？」他隨即引述已故中共最高領導人鄧小平的講話指出，他仍相信只要香港媒體遵守相關法律、具備事實基礎，完全可以批評，但他也笑言，自己說了不算，所以期望有立法會議員代傳媒促請特區政府解答。

不過，王向偉對於香港的最大憂思，並不在於《基本法》第23條怎樣立法，而在於特區政府和治港者們如何治理好香港。這來自於他對整個治港群體的幾個觀察：首先，一些人在學習國家治理方式的同時，也學會了官僚主義、形式主義、享樂主義，但這些陋習明明已被中央明令禁止；其次，一些人凡事只會坐等中央發號施令，不敢主動爭取繼續發揮自由開放的獨特優勢，難免給人留下香港只是被動融入國家發展的印象；最後，一些人並非真心服務香港，尤其是個別立法會議員，並沒有做好監督政府的角色。

那麼，中央是否知悉有關問題？如果知道，為什麼中央港澳事務要員來港視察後仍然表示滿意特區工作？王向偉解釋，這是內地官場慣用的表達方式，對外宣傳一定是「你好我好」。「有個現象也很奇怪。」他感慨，中央不只要求香港維護國家安全，同樣要求香港聚焦經濟發展、「破解利益固化藩籬」、「破解深層次矛盾」等等，卻看不到治港者們積極執行有關任務，例如夏寶龍曾經提出香港告別劏房籠屋，「但不知道為什麼，香港官員就是不敢接這個話喎，不敢就此制定明確目標。」他提到，治港者們經常學習的國家主席習近平，就是在2015年提出「脫貧攻堅戰」，並成功在2020年實現消除絕對貧困的目標；反觀香港，「今時今日，還有人住在籠屋裡面，真的是香港的恥辱！」

儘管對於特區治理「恨鐵不成鋼」，王向偉仍然深信中央將會堅持「一國兩制」，因而對治港者們提出兩個期盼：第一，香港當下經濟衰退，他希望特區官員認真檢討不足、交代解決方案、做好長遠規劃，而不是每逢批評聲音就義憤填膺地諉過外部因素；第二，中央固然有權有責管治香港，他更希望香港官員負起第一責任，積極發揮國際優勢說服中央給予更大空間，並為中央鞏固繼續對外開放的信心，但切勿被動等待中央指令。另外，他也建議中央治港官員加強對香港的認識，研習資本主義和普通法制度。

外媒相繼刊發關於《基本法》第23條立法的錯誤報道，例如《彭博》指香港將會禁用Telegram等訊通軟件，《泰晤士報》則稱保留《蘋果日報》會被監禁——引發特區政府強勢反駁，可見香港又再成為西方針對中國的輿論戰場。王向偉認為，當局不應忽視那些誤導之下的隱憂，「萬一那些機構真的礙於本國壓力而離開香港，香港會怎麼樣？」