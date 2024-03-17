「姜牧師」台灣疑遇襲背脊中兩刀　出現氣胸、血胸送院搶救

人稱「姜牧師」的網媒「Free HK Media」創辦人姜嘉偉，今日（17日）凌晨身處台灣一間醫院在社交平台直播稱自己遇襲，左邊背脊身中兩刀，直播期間有醫護向其友人交代傷勢，指姜嘉偉出現氣胸及血胸情況，須立即放血。姜嘉偉去年捲入旺角「隱世市集」售賣煽動書籍案，承認煽動意圖罪，被判入獄8個月，出獄後移居台灣。



當地傳媒報道，台灣警方已鎖定疑犯身份，懷疑當時因醉酒起衝突，持刀襲擊姜嘉偉，相信事件不涉及埋伏襲擊。姜嘉偉送院治療後暫無大礙。



有「姜牧師」之稱的網媒始創人兼記者姜嘉偉，稱在台灣遇襲，左邊背脊身中兩刀。（劉安琪攝）

姜嘉偉：左邊背脊被人桶咗兩刀

姜嘉偉的Facebook直播片段顯示當時身在醫院，他自稱今天（17日）於台灣北部被不知名人士襲擊，「左邊背脊被人桶咗兩刀」，後來他自行報警求助。直播片段可見，姜嘉偉躺在床上，滿布血跡，不時聲線顫抖地說：「流咗好多血，好痛」，床邊有台灣警察看守。

姜嘉偉的朋友趕到醫院了解情況時，在場醫護表示姜嘉偉出現氣胸及血胸，醫生將安排插管，幫助姜放走瘀血。直播尾聲，醫生稱姜嘉偉血壓愈來愈低，姜隨即驚呼「我要死掉了。」友人之後關掉直播。

台灣警方相信醉酒起衝突犯案 並非埋伏襲擊姜嘉偉

台灣三立新聞網報道，台北市中山分局警方今天凌晨4點22分，接報林森北路街頭有人打架，到場時姜嘉偉疑因酒醉、身體不適無法講述情況，隨即將他送往醫院。警員事後翻查附近閉路電視，發現有一名不明男子襲擊姜嘉偉，待姜嘉偉倒臥地面後，才徒步離開。當地警方已鎖定疑犯是一名酒客，初步認為可能因醉酒口角，碰撞後衝突而持刀襲擊，並非埋伏姜嘉偉犯案。

台灣TVBS新聞網報道，警方接報到場將姜嘉偉送院，經治療暫無大礙。

「姜牧師」曾涉多宗案件 煽動案出獄後移居台灣

人稱「姜牧師」的姜嘉偉創立網媒「Free HK Media」，2019年不時在反修例示威現場直播。2021年六四事件32周年，警方在銅鑼灣以涉嫌違反《限聚令》拘捕一批聚集人士，包括姜嘉偉，法庭接納他在現場採訪可獲豁免，裁定罪名不成立。姜嘉偉同年7月1日再於銅鑼灣直播時被捕，被控阻礙公職人員罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

2022年1月，姜嘉偉因另一案到屯門警署報到時，懷疑與警員口角並以頭襲警，承認襲警罪入獄2個月。至2023年1月，姜嘉偉在旺角「隱世市集」被捕，警方指他販賣有煽動內容的書籍，被控煽動意圖作為罪，姜嘉偉認罪後被判入獄8個月，出獄後移居台灣生活。